Frente frío 48 azotará este fin de semana; vuelven las lluvias fuertes e intensas de viernes a lunes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mayo arranca con la llegada y avance del frente frío 48 que de nuevo provocará lluvias fuertes e incluso intensas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el pronóstico del viernes 1 al lunes 4 del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se anticipa la conclusión de la ola de calor en al menos una tercera parte del país y la llegada de una masa de aire polar que provocará descenso de temperatura y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora.

Para el viernes, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, comenzará a perder su configuración paulatinamente, no obstante, prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, por lo que, continuará la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste y suroeste), Guerrero, Oaxaca (norte, centro y sur), Chiapas (norte y centro), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Zacatecas (noreste), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Veracruz (centro), Puebla (centro, sureste y suroeste), Tlaxcala (este), Estado de México (norte y suroeste), Ciudad de México y Morelos; finalizando a partir de este día en Aguascalientes y Nayarit.

A su vez, el frente frío número 48 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, las corrientes en chorro polar y subtropical y una vaguada en altura, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones.

Valle de México

Por la mañana, condiciones de cielo con nubes dispersas, ambiente templado y bruma en la región. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas con descargas eléctricas en la Ciudad de México y Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 15 a 17 °C y la máxima de 31 a 33 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 26 a 28 °C. Prevaleciendo la onda de calor en Ciudad de México y Estado de México (norte y suroeste). Viento de componente oeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 02 al lunes 04 de mayo)

El sábado, el frente frío número 48 se desplazará sobre el golfo de México, oriente y sureste del territorio nacional, en su recorrido ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias y chubascos en el norte, noreste y centro del país.

La masa de aire polar asociada al frente originará descenso de la temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, además de evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 km/h en Tamaulipas y Veracruz, y de 60 a 80 km/h, durante la madrugada del domingo, en la costa de Tabasco, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Asimismo, se prevé la finalización de la onda de calor en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, manteniéndose en Durango (oeste), Sinaloa (centro), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste y suroeste), Guerrero, Oaxaca (norte, centro y sur), Chiapas (norte y centro), Morelos y Puebla (centro, sureste y suroeste).

El domingo, el frente número 48 se extenderá con características de estacionario sobre el suroeste del golfo de México y el sureste mexicano, propiciará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en la mencionada región, incluyendo la península de Yucatán, así como chubascos y lluvias fuertes en el centro y oriente de la República Mexicana.

Conoce las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en #México durante las siguientes 96 horas.



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La masa de aire polar asociada al frente mantendrá evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Veracruz (centro y sur), el istmo y golfo de Tehuantepec; y de 40 a 60 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán. Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México ocasionando viento con rachas de 50 a 70 km/h en Baja California y Sonora.

El lunes, el frente número 48 continuará como estacionario sobre el suroeste del golfo de México, manteniendo chubascos y lluvias puntuales fuertes en el sureste del país y la península de Yucatán.

Por su parte, la masa de aire polar asociada modificará sus características térmicas favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

A su vez, el nuevo frente frío ingresará al noroeste de la República Mexicana originando viento con rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Simultáneamente, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se posicionará sobre el occidente de México reforzando el incremento de temperatura en el territorio mexicano, de acuerdo con el organismo de la Conagua.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para el viernes 01 de mayo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (norte y oeste), Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (centro)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 01 de mayo:

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: San Luis Potosí (centro y sur) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Michoacán (suroeste), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (noroeste), Tamaulipas (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz (centro), Tabasco (este), Campeche (norte y costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato y Estado de México (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas del Estado de México y Tlaxcala.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 01 de mayo:

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y tolvaneras: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas; y de componente sur: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y Veracruz (sur).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Campeche.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Yucatán y Quintana Roo.

Sábado 02 de mayo:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (este y noroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (norte y sureste), Tabasco (sur y oeste) y Campeche (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (este y noreste), Tlaxcala, Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (oeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Michoacán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y Guerrero.

Evento de “Norte” con viento de 50 a 70 km/h y rachas de 80 a 100 km/h: Tamaulipas y Veracruz.

Evento de “Norte” con viento de 30 a 40 km/h y rachas de 60 a 80 km/h, durante la madrugada del domingo: costa de Tabasco, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 3.0 a 5.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, durante la madrugada del domingo: golfo de Tehuantepec y costa de Tabasco.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Michoacán (oeste y suroeste), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (sur), Tabasco (este), Campeche (norte y suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Veracruz (centro y sur) y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Guanajuato (suroeste) y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Zacatecas y Estado de México.

Domingo 03 de mayo:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca (este), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche (este y suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (noroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (sureste), Puebla (centro y este) y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Jalisco y Guanajuato.

Evento de “Norte” con viento de 40 a 50 km/h y rachas de 70 a 90 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec; y durante la mañana: Veracruz (centro y sur).

Evento de “Norte” con viento de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h: Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Baja California y

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costa de Veracruz (centro y sur) y golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tabasco y Campeche.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste), Chiapas (costa), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), San Luis Potosí (oeste), Aguascalientes, Guanajuato (suroeste), Estado de México (suroeste), Veracruz (centro y sur) y Tabasco.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Zacatecas y Estado de México.

Lunes 04 de mayo: