Julio Berdegué renuncia a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Julio Berdegué Sacristán renunció a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y en su lugar fue designada Columba Jazmín López Gutiérrez.

“Querida Presidenta Claudia Sheinbaum: Le doy gracias de la manera más sincera, por el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete y, en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales. Felicito a la compañera Columba López, por su nombramiento como secretaria de Agricultura. Hablé con ella más temprano para ofrecerle toda mi colaboración para una transición ejemplar y para desearle éxito en este nuevo encargo", escribió Berdegué en un mensaje difundido en sus redes sociales.

López Gutiérrez ocupaba el cargo de subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar.

En una tarjeta informativa, el gobierno federal informó el nuevo encargo que tendrá Berdegué:

"A partir de hoy, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encomendó al Dr. Berdegué ser responsable de asesorar y coordinar los asuntos agroalimentarios internacionales y otras tareas estratégicas del Gobierno de México. Desde esta posición, trabajará, entre otros temas, en la protección de los intereses del campo mexicano frente a Estados Unidos y Canadá, en el marco de la revisión del T-MEC", se detalló.

López Gutiérrez es Ingeniera Agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Es agroecóloga con más de 30 años de experiencia y maestra en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Desde marzo de 2025 se ha desempeñado como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar. Anteriormente se desempeñó en Sader como coordinadora general de Bienestar en el Campo (2025) y como coordinadora general de Operación Territorial (2024).

Además, de 2018 a 2024 encabezó la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México. Su nombramiento representa la llegada de la primera mujer en dirigir la política agrícola mexicana.

Por su parte, Julio Berdegué Sacristán estudió Ciencias Agrícolas en la Universidad de Arizona. Además, obtuvo un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Wageningen. Tiene una amplia y reconocida experiencia internacional, en la que destaca su trabajo como representante regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).