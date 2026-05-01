La CNTE entrega su pliego petitorio a la SEP, Segob e ISSSTE

Integrantes de la CNTE participaron en la marcha por el Día del Trabajo. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entregaron su pliego petitorio, “el mismo de hace dos años” a las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (Segob) y las emplazaron a responder en las próximas dos semanas -el 15 de mayo-, antes de que tomar decisiones para movilizarse durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Luego de reunirse con el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, -no fue su titular, Rosa Icela Rodríguez, ni el director del ISSSTE, Martí Batres- aclararon que en este encuentro solo entregaron el documento, sin diálogo.

Éste, advirtieron, sólo lo retomarán si es con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con la participación de todos los representantes de las distintas secciones.

En breves declaraciones a la prensa afuera de la sede histórica de la SEP, en el Centro Histórico, los líderes disidentes reiteraron que el viernes 15 de mayo, Día del Maestro, realizarán su tradicional marcha en el centro de la Ciudad de México y el sábado 16 sesionará la Asamblea Nacional Representativa (ANR), la cual decidirá las acciones a seguir, a partir de la respuesta gubernamental.

Detallaron que el pliego petitorio de siete puntos que entregaron a los funcionarios “prácticamente es el mismo que el año pasado, sólo se le cambió la fecha porque siguen vigentes” los siete puntos. Y añadieron: “tienen un lapso de dos semanas para dar solución”.

Luego comentaron que los funcionarios les respondieron con la condicionante de que primero se tienen que restablecer las mesas técnicas para abordar el tema de la abrogación de la Ley del ISSSTE y de la reforma educativa, además de que, en caso de que se movilicen en el contexto del Mundial, lo hicieran sin afectaciones a su desarrollo.

Según su dicho, ellos reviraron: “Primero se tiene que sentar la presidenta a atender las demandas de la CNTE y de ahí se decide si rueda o no el balón… No son ellos los que determinarán la ruta de la jornada de lucha de la CNTE".

Fueron claros: “No aceptamos la condición de ir a una mesa técnica. Necesitamos retomar el diálogo con la presidenta y ya de ahí las otras mesas tripartitas en los estados”.

Antes de la reunión, los integrantes de la CNTE participaron en la marcha por el Día Internacional del Trabajo que se realizó del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

Ya en el mitin, los representantes del magisterio disidente invitaron a otros sindicatos a sumarse a sus protestas durante el que llamaron “Mundial del despojo”.