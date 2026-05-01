La paraestatal LitioMx gastó más de 15 mdp en la nómina de sus 12 integrantes en 2025

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En 2025, la empresa paraestatal Litio por México gastó 15 millones 444 mil pesos, equivalente al 85% de su presupuesto, para cubrir su nómina de apenas 12 personas, conformada por su director, Pablo Daniel Taddei Arriola, cuatro jefes de unidad –con salarios de cerca de 100 mil pesos al mes– y siete subdirectores.

En sus tres años de vida, la paraestatal dirigida por Taddei –el sobrino de Guadalupe Taddei Zavala, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE)–, no ha producido informes que dé cuenta del trabajo de sus integrantes; en el micrositio que tiene en la plataforma del Gobierno de México aparecen escasas actualizaciones, incluyendo la mudanza de sus oficinas en la colonia Roma de la Ciudad de México, en julio del año pasado.

De hecho, apenas el año pasado –es decir, dos años después de su creación, en 2023–, la empresa pagó 124 mil 882 pesos para tramitar un título de asignación minera “para que LitioMx esté en posibilidad de habilitar la realización de actividades de exploración de litio en el territorio nacional”, según de acuerdo con el informe de auditoría independiente realizado a Litio por México, elaborado por el despacho Gastélum Cota & Asociados.

Desde que el expresidente creó Litio por México, en 2023, con el objetivo anunciado de explorar las potenciales reservas de litio en México, Taddei y sus colaboradores han cobrado, puntualmente, sus salarios.

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo dotó la paraestatal de un presupuesto de 12 millones 900 mil pesos para el año 2025, pero el grupo de Taddei realizó 21 “adecuaciones” para aumentar los gastos de nómina, hasta terminar recibiendo 16 millones 441 mil pesos.

De acuerdo con el informe de auditoría, LitioMx tuvo cinco plazas presupuestarias de mando de carácter permanente, y siete plazas de carácter eventual. Taddei, titular de una maestría en sistemas sustentables, colocó a un grupo de cercanos, dos de ellos vinculados con su estado natal, Sonora, como Diana Marel Ruiz Ruiz, titular de la Unidad de Exploración, quien es originaria de Sonora, como Taddei, y cuenta con unos años de experiencia en el sector minero privado.

A Mario Alberto Campo Molina, un egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Universidad de Columbia, quien fuera asesor de Alfonso Durazo en el gobierno de Sonora –y es columnista del medio digital Sin Embargo–, le dio la Unidad de Planeación Estratégica.

En agosto pasado, Taddei colocó a Camilo Oviedo Bautista, otrora coordinador operativo de Morena y que pasó por diversas dependencias federales durante el sexenio de López Obrador –incluyendo en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a cargo del Tren Maya– al frente de la Unidad de Administración y Finanzas de LitioMx.

En la nómina también aparece Citlali Yanely Corres Nava, quien trabajó varios años en la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Taddei también contrató, como subdirectora “de proyectos”, a Karen Danira Ahumada Molina, quien había fungido como asesora en la oficina del Gobierno de Sonora en la Ciudad de México entre 2021 y 2023.

LitioMx cuenta con una subdirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales, a cargo de Lucila Sales Solís, cuyo mandato consiste, entre otros, en administrar los trámites correspondientes a los 12 integrantes de la nómina.