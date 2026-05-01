Líderes sindicales ofrecen su apoyo a Sheinbaum ante acusación judicial contra Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Día Internacional del Trabajo, los líderes sindicales que se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum expresaron discursos sobre la “defensa” de la soberanía nacional y el respaldo a la mandataria mexicana ante el desencuentro con el gobierno de Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.

Igual que en el discurso de la jefa del Ejecutivo federal, fueron insistentes en llamar a la unidad nacional.

Durante la conferencia presidencial en el Centro Cultural del México Contemporáneo, cuatro representantes de trabajadores tomaron la palabra:

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina, expresó “que los trabajadores de México estamos con ella, que vamos a participar, porque lo primero que deseamos es que, en la unidad nacional, defendamos también la soberanía nacional. La soberanía nacional —como ella nos lo ha dicho— no está en negociación, ni la dignidad”.

Los mismos liderazgos que han apoyado a todos los gobiernos del PRI o del PAN, este viernes hicieron lo propio con la mandataria emanada de Morena:

“Igual debemos coincidir los trabajadores, sindicatos y líderes de México que, en efecto, a partir de la puesta en marcha de la Cuarta Transformación, se ha tenido como beneficio el desarrollo en la protección de los derechos laborales y humanos de los trabajadores y sus familias.”

Por esa razón, dijo Medina, “hoy le expresa la CTM, y lo he compartido con mis compañeras y compañeros que están presentes y otros que nos están observando, que es usted, nuestra presidenta, respetada y querida y reconocida por todos los beneficios que los trabajadores hemos logrado; como bien lo decía el secretario Marath: hemos logrado, a diferencia de otros gobiernos del pasado”.

En cuanto a la secretaria general de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, María De Jesús Rodríguez, afirmó: “Tenemos al frente de la dirección de este país a una gran mujer como lo es usted (…) queremos decirle con firmeza que los que habitamos en este hermoso país le damos el respaldo en la defensa de nuestra soberanía”.

Añadió que “todos los países del mundo tienen el derecho de autodeterminarse conforme a sus propias reglas. Consideramos que su actuar como mandataria de México al frente de la política exterior ha sido la correcta, conciliar y respetar el actuar del resto de los países”.

Está segura, dijo, de que “cuenta con miles de mexicanos que aman a México y que saldrán a la defensa de éste, porque, de verdad, como México no hay dos y merece que sea defendido por todos nosotros. Señora presidenta: Cuenta usted con el sector sindical en este tema”.

Esta representante de trabajadores retomó una frase que ha expresado la presidenta Sheinbaum como respuesta a Estados Unidos en otros desencuentros:

“Recuerde que nuestro propio Himno Nacional, en su primera estrofa detalla la intervención que siempre han querido hacer, y que para eso la patria cuenta con un soldado en cada hijo, es decir, en cada mexicano”.

Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional Minero, refrendó su compromiso de fortalecer la unidad, la solidaridad, la lucha, la lealtad y el compromiso con el país.

“Hoy puedo decir con toda seguridad que estamos enfrentando un nuevo camino, un nuevo reto. Un reto que, desde el exterior, desde el interior nos amenaza, pero que unidos y juntos vamos a poder superar, como siempre lo hemos hecho en la historia de nuestro país (…) la clase obrera y campesina organizada es la mejor aliada de cualquier gobierno que de verdad quiera transformar a México.”

Llamó también a defender la soberanía nacional y a que “marchemos juntos en esa distancia”.

El último, Alfonso Cepeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue el más breve con el mensaje: “Sabemos que la prosperidad compartida es el punto de partida para alcanzar la justicia social y para alcanzarla es necesario defender la soberanía nacional con el aplomo, la valentía y la dignidad con que lo ha hecho nuestra presidenta”.

La presidenta Claudia Sheinbaum expuso también: “Frente al embate exterior lo que debe haber es unidad, quien no quiera eso es que está con el exterior”, además de que “frente al embate exterior lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo. Quien no quiera eso, pues es que está con el exterior”.