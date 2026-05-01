Morena desmiente que EU retirara la visa a Luisa María Alcalde

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Morena desmintió una publicación en redes sociales según la cual el gobierno de Estados Unidos retiró la visa a la exdirigente del partido y nueva consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján.

A través de su cuenta oficial en X, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que la cuenta que difundió dicha información, llamada “Federal Investigation International”, es falsa.

“Otra vez la derecha con sus cuentas y amplificadores digitales difunden información FALSA (SIC). Ninguna novedad”, apunta el tuit del partido guinda.

Otra vez la derecha con sus cuentas y amplificadores digitales difunden información FALSA. Ninguna novedad. pic.twitter.com/ty8BffqKTr — Morena (@PartidoMorenaMx) May 1, 2026

Dicha cuenta, cuya descripción detalla que se trata de un centro de investigación contra cárteles y criminales mexicanos, cuenta con poco más de 41 mil seguidores y, según su información, tiene sede en Nueva Jersey, en Estados Unidos.

La tarde del viernes 1 de mayo publicó que el retiro de visa contra Alcalde se notificó desde el pasado 25 de abril y que supuestamente fue por órdenes de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Antes, en septiembre de 2025, la plataforma gubernamental InfodemiaMX ya había asegurado que la cuenta de X, Federal Investigation International, “es apócrifa y no representa ninguna agencia de investigación internacional”.

Esta misma cuenta de X ha realizado publicaciones contra personajes afines a la 4T, como cuando el pasado 15 de septiembre subió a redes que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, había sido identificado como el “mayor evasor fiscal de la historia nacional”.

Igualmente, ya ha sido señalada por compartir videos hechos con IA. Uno de ellos fue un clip sobre la supuesta detención del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Horas antes, Luisa María Alcalde Luján envió un mensaje de despedida a Morena y sus seguidores en el podcast “La Moreniza”, luego de que días atrás anunciara su salida de la dirigencia del partido para convertirse en la nueva consejera Jurídica de Presidencia.

“Nos seguiremos encontrando en el camino”, expresó a la militancia, a la que calificó como “mujeres y hombres valientes, conscientes, que siempre luchan por una mejor patria”.

Este domingo 3 de mayo, Morena elegirá a su nueva dirigente durante el Congreso Extraordinario a celebrarse en la Ciudad de México.