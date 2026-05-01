“Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio”, porque en México se defiende la patria, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum desde territorio donde reside Andrés Manuel López Obrador.

En Palenque, Chiapas, insistió en el discurso de la defensa de la soberanía nacional, el cual radicalizó desde que el gobierno de Estados Unidos informó públicamente de la solicitud de detención provisional de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, por señalamientos de nexos con el narcotráfico.

“La fuerza del gobierno de México está en el pueblo de México, por eso tenemos muy presentes los principios de nuestro movimiento y por eso ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio, porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria.”

La jefa del Ejecutivo mexicano garantizó que “por eso cualquier gobierno extranjero se topa con principios, el principio de la defensa de la soberanía, por eso cualquier gobierno extranjero se topa con algo que es muy fuerte: que es el pueblo de México, que es su historia, que es su grandeza y que es su dignidad”.

La presidenta inauguró el Ecoparque “La Ceiba”, en Palenque, Chiapas, donde este sábado también tendrá un evento público a las 11:00 horas con el “Anuncio de Beca para Estudiantes de Licenciatura”.