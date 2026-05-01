"¡Ratero! ¡Narco!": increpan a Fernández Noroña en restaurante (Video)

El senador Gerardo Fernández Noroña es increpado por comensales en restaurante de la Ciudad de México. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El senador de morena, Gerardo Fernández Noroña, fue increpado por comensales en un restaurante del centro de la Ciudad de México, por lo que el legislador tuvo salir junto a parte de su equipo.

Con gritos de: "¡Ratero! ¡Narco! ¡Fuera! ¡Fuera!" Algunos comensales del restaurante El Cardenal increparon al senador morenista, quien tuvo que salir del lugar.

"¡Fuera!"



"¡Ratero, narco!"



Así corrieron a Noroña de El Cardenal



??@adrifadipic.twitter.com/lGutPltVtZ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 1, 2026

Ante el incidente, el senador morenista compartió dos mensajes en sus redes sociales, en los que escribió que le fue muy bien en el restaurante y narró que una persona le encaró y que lo llamo "narco", después unos comensales de una mesa le comenzaron a gritar.

Situación que, afirmó, los medios lo están difundiendo y que seguirán promoviendo las agresiones en su contra, por lo que resaltó que si fueran narcos no se atreverían a decírselos.

Además escribió que están muy "engallados" por la presión de Estados Unidos, en referencia a la investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por lo que advirtió que los derrotarán en los diferentes frentes: electoral, político, moral y de principios.

“Me fue muy bien en @ElCardenalMr. Al salir, un tipo me dice narco, lo encaró y una mesa que estuvo silenciosa todo el desayuno -una hora- cobardemente empezó a gritar y los medios lo traen. Seguirán promoviendo las agresiones en nuestra contra, pero como se los digo

Me fue muy bien en @ElCardenalMr. Al salir, un tipo me dice narco, lo encaró y una mesa que estuvo silenciosa todo el desayuno -una hora- cobardemente empezó a gritar y los medios lo traen. Seguirán promoviendo las agresiones en nuestra contra, pero como se los digo... — Fernández Noroña (@fernandeznorona) May 1, 2026

“Si fuéramos narcos, no se atreverían a decírnoslo, no tienen madera de héroes ni de mártires. Están muy engallados por el tema de la presión de EEUU, pero los derrotaremos en todos los frentes: electoral, político, moral, de principios, por qué nos respalda el pueblo”, escribió.