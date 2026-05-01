Gerardo Fernández Noroña

"¡Ratero! ¡Narco!": increpan a Fernández Noroña en restaurante (Video)

Algunos comensales de un restaurante en el centro de la Ciudad de México, por lo que el senador tuvo que salir del establecimiento junto a su equipo.
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Nacional
viernes, 1 de mayo de 2026 · 15:59

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El senador de morena, Gerardo Fernández Noroña, fue increpado por comensales en un restaurante del centro de la Ciudad de México, por lo que el legislador tuvo salir junto a parte de su equipo. 

Con gritos de: "¡Ratero! ¡Narco! ¡Fuera! ¡Fuera!" Algunos comensales del restaurante El Cardenal increparon al senador morenista, quien tuvo que salir del lugar. 

Ante el incidente, el senador morenista compartió dos mensajes en sus redes sociales, en los que escribió que le fue muy bien en el restaurante y narró que una persona le encaró y que lo llamo "narco", después unos comensales de una mesa le comenzaron a gritar. 

Situación que, afirmó, los medios lo están difundiendo y que seguirán promoviendo las agresiones en su contra, por lo que resaltó que si fueran narcos no se atreverían a decírselos. 

Además escribió que están muy "engallados" por la presión de Estados Unidos, en referencia a la investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por lo que advirtió que los derrotarán en los diferentes frentes: electoral, político, moral y de principios.

“Me fue muy bien en @ElCardenalMr. Al salir, un tipo me dice narco, lo encaró y una mesa que estuvo silenciosa todo el desayuno -una hora- cobardemente empezó a gritar y los medios lo traen. Seguirán promoviendo las agresiones en nuestra contra, pero como se los digo

“Si fuéramos narcos, no se atreverían a decírnoslo, no tienen madera de héroes ni de mártires. Están muy engallados por el tema de la presión de EEUU, pero los derrotaremos en todos los frentes: electoral, político, moral, de principios, por qué nos respalda el pueblo”, escribió.

 

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