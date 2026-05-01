Rubén Rocha Moya se va; pide licencia temporal como gobernador de Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro).-El gobernador Rubén Rocha Moya anunció que solicitó licencia ante el Congreso de Sinaloa mientras dura la investigación en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con "Los Chapitos".

En un mensaje dirigido a la ciudadanía transmitido en el canal de YouTube del Gobierno de Sinaloa, Rocha comunicó que se separará del cargo.

"Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación”, dijo.

El anuncio de la salida.

El argumento, dijo, es con la finalidad de “facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado”.

Señaló que su separación obedece a su intención de no interferir con la investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que ue inició un proceso para revisar la solicitud de extradición a Estados Unidos por el proceso abierto en su contra por narcotráfico.

Rubén Rocha Moya fue acusado en una corte de Nueva York de operar para en el tráfico de drogas y armas, en contubernio con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Uno, tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras, lo digo clara y contundentemente, son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, aseguró.

El mandatario estatal reiteró que no permitirá que se dañe a Morena.

“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental”, expresó.

Derivado de ello, el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado donde solicitó la extradición del ejecutivo estatal junto a otros nueve funcionarios estatales entre policías locales y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez.

El Congreso de Sinaloa no ha llamado a sesión para revisar la solicitud enviada esta noche de viernes 1 de mayo por parte de Rocha, sin embargo el Cabildo De Culiacán sí sesionó de forma extraordinaria para atender la solicitud de separación de cargo del alcalde Gámez Mendivil por las mismas causas que Rocha, su padrino.

En un único punto de acuerdo, Gámez Mendívil hizo oficial su separación del cargo de manera temporal. Por su parte, respecto al senador morenista Enrique Inzunza, este no ha mencionado nada respecto al caso.

Los señalamientos

Poco después de conocerse las acusaciones estadunidenses, Rocha las negó tajantemente, diciendo que se inscribían en una estrategia contra Morena y que no había evidencias para probarlas. Más tarde, al ser preguntado por la prensa dentro del vehículo en el que viajaba y con cara seria, dijo que se encontraba tranquilo, que no saldrá de Sinaloa.

Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados fueron señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en una acusación formal que se hizo pública el miércoles en Nueva York, en la cual se afirma que colaboraron en el envío masivo de estupefacientes ilícitos a Estados Unidos.

Las autoridades afirmaron que los acusados han desempeñado un papel fundamental a la hora de ayudar al Cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.

Entre los acusados hay al menos tres funcionarios —Rocha Moya, quien gobierna Sinaloa desde 2021; el alcalde de la capital de ese estado y un senador— que están afiliados a Morena. Otros funcionarios ocupaban cargos no vinculados a ningún partido.

De acuedo con la acusación, algunas de las personas citadas han participado personalmente en la campaña de violencia y represalias del Cártel de Sinaloa.

La imputación de Rocha Moya, que nació en el mismo municipio de “El Chapo”, fue especialmente llamativa porque en 2024 el gobernador se vio envuelto en un escándalo relacionado con el cártel de Sinaloa. Su nombre apareció en una carta escrita por otro exlíder del cártel, Ismael “El Mayo” Zambada, que fue secuestrado por uno de los hijos de “El Chapo” y entregado a las autoridades estadounidenses. En la misiva, el capo afirmaba que cuando fue secuestrado creía que se dirigía a una reunión con Rocha Moya.