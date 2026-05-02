Fernández Noroña se burla de "las pruebas" de EU contra Rubén Rocha Moya (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, se mofó indirectamente de las autoridades de justicia de Estados Unidos por la acusación de presuntos vínculos con el narcotráfico contra funcionarios del partido en Sinaloa, incluido el ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

En su llamada “videocharla” transmitida ayer por sus redes sociales, el exaspirante presidencial usó un tono irónico al anunciar como noticia “exclusiva” la supuesta obtención de una “prueba brutal, contundente, demoledora” sobre el caso.

“Ya me preocupé, ahora sí, porque nos llegó de nuestro equipo de inteligencia una prueba brutal, contundente, demoledora que sí pues sí, nos va a hacer daño”, dijo.

En el video, el legislador pidió mostrar dicha prueba: un dibujo simple e infantil de un muñeco señalado con una flecha y la frase “fue él”.

Enseguida, con el mismo tono, dijo: “¡Ahí está! Ya. Ahí si, ¿Qué discutimos cabrón? O sea, estamos en el hoyo y cavando. Ya no hay manera frente a tanta solidez, de negar los hechos”.

Sin dar crédito a la frase, añadió: “pero como se dijo, nadie por encima de la Constitución en nada”.

Las declaraciones de Fernández Noroña se dieron pocas horas antes de que Rocha Moya solicitara licencia temporal como gobernador de Sinaloa, mientras se hace la investigación en su contra que anunció el pasado miércoles el gobierno de Estados Unidos por sus presuntos nexos con el grupo del crimen organizado “Los Chapitos”.

Se dieron también después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demeritó la acusación por falta de pruebas.

Esa posición fue secundada por la Fiscalía General de la República (FGR).