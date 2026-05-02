Claudia Sheinbaum
Sheinbaum declina hablar de la licencia de Rocha Moya; “el lunes, ya saben, en la mañanera”“¿No hay riesgo de que se fugue Rubén Rocha?”, preguntaron periodistas a la presidenta, quien se limitó a referirse al "calorcito".
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la licencia temporal que ayer por la noche solicitó Rubén Rocha Moya para separarse temporalmente del gobierno de Sinaloa, pero solo respondió: “El lunes, ya saben, en la mañanera”.
Este sábado, a su llegada a un acto público en Palenque, Chiapas, la mandataria federal iba en una camioneta cuando fue abordada por varios periodistas, quienes le lanzaron las preguntas de coyuntura:
-Presidenta, pidió licencia el gobernador de Sinaloa, ¿usted le recomendó que pidiera licencia?
-El lunes, ya saben. Mañanera, respondió, sin decir más.
Los periodistas insistieron: “¿no hay riesgo de que se fugue Rubén Rocha?”, “¿no han pedido otras extradiciones?”, “¿No hay otro paquete?”, “¿qué le diría a los sinaloenses presidenta?, “hay seguridad en el Estado?”.
La jefa del ejecutivo no respondió. Solo siguió sonriendo y se refirió al “calorcito” de la zona.
??“En la mañanera”, así responde la presidenta Claudia Sheinbaum a cuestionamientos de la prensa sobre la licencia de Rubén Rocha Moya.— Azucena Uresti (@azucenau) May 2, 2026
‘¿Usted le recomendó que pidiera licencia?’, le preguntan desde Palenque, Chiapas.
??@lalodinaa vía @El_Universal_Mxpic.twitter.com/b4dx39eqMQ