Claudia Sheinbaum

Sheinbaum declina hablar licencia de Rocha Moya; “el lunes, ya saben, en la mañanera”

“¿No hay riesgo de que se fugue Rubén Rocha?”, preguntaron periodistas a la presidenta, quien se limitó a referirse al "calorcito".
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Nacional
sábado, 2 de mayo de 2026 · 13:42

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la licencia temporal que ayer por la noche solicitó Rubén Rocha Moya para separarse temporalmente del gobierno de Sinaloa, pero solo respondió: “El lunes, ya saben, en la mañanera”. 

Este sábado, a su llegada a un acto público en Palenque, Chiapas, la mandataria federal iba en una camioneta cuando fue abordada por varios periodistas, quienes le lanzaron las preguntas de coyuntura: 

-Presidenta, pidió licencia el gobernador de Sinaloa, ¿usted le recomendó que pidiera licencia? 

-El lunes, ya saben. Mañanera, respondió, sin decir más.  

Los periodistas insistieron: “¿no hay riesgo de que se fugue Rubén Rocha?”,  “¿no han pedido otras extradiciones?”, “¿No hay otro paquete?”, “¿qué le diría a los sinaloenses presidenta?, “hay seguridad en el Estado?”. 

La jefa del ejecutivo no respondió. Solo siguió sonriendo y se refirió al “calorcito” de la zona. 

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