Sheinbaum declina hablar licencia de Rocha Moya; “el lunes, ya saben, en la mañanera”

La presidenta Claudia Sheinbaum en Palenque, Chiapas. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la licencia temporal que ayer por la noche solicitó Rubén Rocha Moya para separarse temporalmente del gobierno de Sinaloa, pero solo respondió: “El lunes, ya saben, en la mañanera”.

Este sábado, a su llegada a un acto público en Palenque, Chiapas, la mandataria federal iba en una camioneta cuando fue abordada por varios periodistas, quienes le lanzaron las preguntas de coyuntura:

-Presidenta, pidió licencia el gobernador de Sinaloa, ¿usted le recomendó que pidiera licencia?

-El lunes, ya saben. Mañanera, respondió, sin decir más.

Los periodistas insistieron: “¿no hay riesgo de que se fugue Rubén Rocha?”, “¿no han pedido otras extradiciones?”, “¿No hay otro paquete?”, “¿qué le diría a los sinaloenses presidenta?, “hay seguridad en el Estado?”.

La jefa del ejecutivo no respondió. Solo siguió sonriendo y se refirió al “calorcito” de la zona.