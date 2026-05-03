“Defendemos la soberanía”: Sheinbaum desde San Salvador Atenco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Los que piensan que agachando la cabeza se sirve a la patria, están muy equivocados. Las mexicanas y los mexicanos siempre tendremos la frente en alto como nos enseñaron los grandes luchadores de nuestro país”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Frente a pobladores de San Salvador Atenco, Estado de México, en el acto del Plan de Justicia para Atenco y la Montaña, segunda restitución de tierras, agregó que en su gobierno “jamás” habrá represión como la vivida hace 20 años.

En su discurso, la mandataria federal habló de la defensa que hace su gobierno a la soberanía nacional:

Defendemos la soberanía, defendemos la independencia de México, defendemos la justicia social, defendemos la libertad de las y los mexicanos y defendemos la democracia”.

Y agregó que, donde antes hubo “entreguismo al extranjero, hoy hay defensa de la soberanía nacional”.

Aunque no los mencionó, las declaraciones de la presidenta toman relevancia por los hechos recientes vividos en México con el gobierno de Estados Unidos: la intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en Chihuahua, y la acusación por presuntos vínculos con el narcotráfico contra el hoy exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios de su gestión.

Como suele hacerlo en sus discursos de fin de semana, Sheinbaum Pardo hizo un repaso de lo que el movimiento al que pertenece llama las cuatro grandes transformaciones de México.

Cuando hablaba de la segunda, referente al movimiento de Independencia y los años siguientes, recordó a quienes alientan la intervención de Estados Unidos en México en materia de seguridad, que en esa época, el país vecino se quedó con más de la mitad del territorio mexicano.

“Hay algunos que dicen: ‘No, que venga Estados Unidos a ayudar con la seguridad’. La última vez que estuvieron aquí se llevaron 55% del territorio. O sea, nada más para que pensemos lo que eso significa”.

“Nunca más” la represión

Con un paliacate rojo al cuello, igual que los pobladores de Atenco, quienes al inicio gritaban “¡Atenco vive, la lucha sigue!”, Sheinbaum Pardo recordó que el movimiento al que pertenece siempre rechazó la construcción del aeropuerto de Texcoco pues implicaba “el despojo de las tierras a los campesinos”.

Cabe recordar que, en aquel entonces militaba en el PRD, pues aun no se fundaba Morena.

La presidenta acusó que en 2006 el gobierno federal de Vicente Fox y el estatal de Enrique Peña Nieto querían hacer un Aeropuerto de Texcoco, pero que en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, se votó para que se construyera en Santa Lucía, lo que actualmente es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

A dos décadas de distancia, así lo interpretó: “Donde hubo despojo, hoy hay restitución de tierras; donde hubo corrupción, hoy nos presentamos ante ustedes con honestidad; donde hubo cerrazón, hoy hay diálogo; donde hubo gobiernos de la oligarquía, hoy hay gobiernos del pueblo; donde hubo represión, hoy hay diálogo, hoy hay reconocimiento, hoy decimos con claridad: Nunca más”.

Siguió: “Tengan la certeza, hoy y siempre, que nunca vamos a traicionar, que siempre vamos a estar cerca, que vamos a escuchar, que vamos a estar cerca del pueblo… Una policía, un Guardia Nacional jamás reprimirá al pueblo de México, nunca más”.

En el acto, la jefa del Ejecutivo destacó la restitución de 54.5 hectáreas al ejido de Atenco y el “reconocimiento del pueblo de México a su lucha y a quienes vivieron está cruenta represión”.