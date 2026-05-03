Evitan el tema Rocha Moya durante el Congreso Nacional de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El tema del gobernador Rubén Rocha Moya fue evitado en el orden del día del Congreso Extraordinario de Morena, donde ni siquiera se mencionó por parte de alguno de los oradores el nombre del sinaloense.

Asimismo, la nueva dirigente del partido, Ariadna Montiel Reyes, decidió (al menos explícitamente) no hablar de Rocha. Durante su mensaje, tampoco se unió a algunos coros en apoyo al gobernador con licencia que surgieron en el recinto.

Rubén Rocha Moya pidió licencia de su cargo como gobernador luego de que un Tribunal en Estados Unidos abriera un caso penal en su contra por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El tema era uno de los principales puntos de interés en el marco del congreso morenista; pero Rocha Moya no estuvo presente.

Respecto a dichas investigaciones, Ariadna Montiel no habló explícitamente sobre el tema, aunque hizo mención indirectamente, asegurando que están de lado de la justicia.

“Respecto a los recientes acontecimientos, manifestamos que estamos siempre del lado de la justicia y la honestidad, pero rechazamos la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta a la injerencia extranjera”, expresó Montiel.

Las y los congresistas procedentes de Sinaloa clamaron "Rocha, Rocha, Moya, Moya" en apoyo al exgobernador; sin embargo, en ningún momento algún otro grupo de congresistas, ni la misma Montiel, secundaron el respaldo y quedó solo en una pequeña parte del Salón Maya del World Trade Center de la CDMX, donde se celebró el evento.

A diferencia, otros gritos coreados por los asistentes, a favor de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, sí fueron apoyados por los más de mil 800 congresistas de pie, incluido el presidium.

No obstante, personajes como Gerardo Fernández Noroña, cuestionado sobre el tema a las afueras del recinto, aseguró que personalmente confía en la inocencia de Rocha; caso similar al de la legisladora Malú Micher, quien dijo que incluso se siente “muy orgullosa” de “mi querido gobernador”.

Ese apoyo no logró hacer eco en el momento en que la militancia de Sinaloa buscó llevar el respaldo a todo el auditorio.

Una razón que podría explicar la ausencia de Rocha es la que dio el senador Fernández Noroña, quien dijo que había sido invitado en su papel como gobernador; sin embargo, ya no lo es más.

También cuestionada sobre si se debería haber incluido el tema en el Congreso, la senadora con licencia y aspirante a la gubernatura de Chihuahua, Andrea Chávez, dijo que el tema sí se hubiera hablado en caso de que Rocha no pidiera licencia.