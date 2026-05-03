Lluvias fuertes e intensas hoy domingo por el frente frío 48; este es el pronóstico por estado

Se prevén lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Edomex. Foto: Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frente número 48 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este domingo y provocará desde lluvias aisladas hasta precipitaciones muy fuertes con puntuales intensas.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó en su pronóstico para este 3 de mayo sobre posibles descargas eléctricas y caída de granizo, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Se prevén lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Tabasco (este y sur), Chiapas (este y norte) y Quintana Roo (centro y sur), puntuales muy fuertes en Oaxaca (suroeste, noreste y este), Campeche (este, sureste y suroeste) y Yucatán (este), así como chubascos y lluvias fuertes en el centro y oriente de la República Mexicana.

La masa de aire polar que impulsa al frente mantendrá evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Veracruz (centro y sur) e istmo y golfo de Tehuantepec, durante la mañana; y de 40 a 60 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán.

Por otro lado, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío sobre el noroeste de México, asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciarán rachas fuertes de viento de 50 a 70 km/h en Baja California y Sonora; así como lluvias aisladas en Baja California.

A su vez, el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias y chubascos en zonas del occidente y sur del territorio nacional.

Finalmente, continuará la onda de calor en los estados de Durango (oeste), Sinaloa (centro), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur), Chiapas (costa), Morelos y Puebla (suroeste).

Valle de México

Por la mañana, ambiente fresco a templado, cielo parcialmente nublado con presencia de bruma en la región. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales estarán acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 23 a 25 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 50 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para hoy domingo 03 de mayo:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco (este y sur), Chiapas (norte y este) y Quintana Roo (centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca (suroeste, noreste y este), Campeche (este, sureste y suroeste) y Yucatán (este).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (sureste), Puebla (centro y oeste) y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Colima y Guanajuato.

Pronóstico de temperaturas para hoy domingo 03 de mayo:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (oeste), Sinaloa (centro), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur), Chiapas (costa), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), San Luis Potosí (oeste), Aguascalientes, Colima, Guanajuato (suroeste), Estado de México (suroeste), Veracruz (sur) y Tabasco.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy domingo 03 de mayo: