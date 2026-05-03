Manifestantes impiden paso a Sheinbaum; bloquean la vía Texcoco-Lechería por un pozo de agua

Sheinbaum encabezó un acto en el que se hizo la segunda restitución de tierras al pueblo de Atenco. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Habitantes de San Salvador Atenco, Estado de México, bloquearon la carretera Texcoco-Lechería e impidieron el paso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en demanda de la entrega de agua potable de un pozo; la mandataria les prometió que el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, les resolvería el problema “ahorita mismo”.

La mañana de este domingo, los manifestantes de la comunidad La Pastoría cerraron la vialidad en el acceso principal al municipio durante, al menos una hora y media, lo que afectó el paso del convoy en el que iba la titular del Ejecutivo, rumbo a un acto público programado a las 11 horas.

Ello obligó a que el auto en el que iba Sheinbaum se detuviera. En el punto, una comisión de mujeres, representantes del grupo inconforme, pudo acercarse a ella para plantearle el problema originado desde 2022 y pedirle solución.

“Una disculpa de antemano, pero desgraciadamente hemos tenido que llegar a esto por las situaciones de las irregularidades en nuestra colonia munidad con un pozo de agua. Nos defraudaron… una asociación”, le dijeron. Y le pidieron apoyo para “la operatividad del pozo, la administración y la distribución del servicio de agua” para su comunidad.

?? #AlMomento | @Claudiashein atiende un bloqueo en la carretera Lechería–Los Reyes.



La presidenta dialoga con manifestantes que cerraron la vialidad para escuchar sus demandas y buscar una salida al conflicto por un pozo de agua.



La circulación en la zona se ve afectada.… pic.twitter.com/yWmSzyZpBV — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) May 3, 2026

De acuerdo con videos grabados por algunos medios de comunicación, tras unos minutos de diálogo, la presidenta les respondió: “Vamos a hacer una cosa, Efraín (Morales) se va a ir con ustedes, ahorita mismo, al pozo. Efraín es el director de la Conagua, se va a ir con ustedes al pozo y van a ver la situación y cómo lo resolvemos”.

En ese momento, Sheinbaum contestó una llamada, supuestamente de Morales, a quien le dio la indicación de ir con los pobladores y resolver el asunto.

Luego, pidió a los inconformes ayudar con la liberación de la carretera. Estos expresaron dudas sobre la solución del problema, a lo que la mandataria les contestó: “¿Qué más palabras (quieren) que la palabra de la presidenta?”.

Entonces, los manifestantes acordaron retirar el bloqueo y la presidenta pudo seguir su camino para encabezar el acto “Plan de Justicia para Atenco y la Montaña. Restitución de Tierras, Estado de México”.