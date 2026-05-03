Monreal desmintió bloqueo de la Unidad de Inteligencia Financiera a una de sus cuentas

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, desmintió la información de un supuesto bloqueo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a una cuenta del banco HSBC a su nombre, por supuesta orden del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En su perfil de la red social X, el morenista aseguró que es “totalmente falso”, pues no tiene cuentas en esa institución bancaria.

Así aclaró la versión que en los últimos días surgió en redes sociales sobre su persona:

“A lo largo de mi trayectoria como servidor público, en distintas ocasiones se han emitido afirmaciones falsas respecto a mis tareas, pero al ser carentes de veracidad no las aclaro. Sin embargo, en los últimos tres días surgió en redes sociales información sobre un supuesto bloqueo de la UIF a una cuenta de HSBC a mi nombre”.

El exsenador añadió: “Al respecto y por tratarse de un asunto delicado, debo ser categórico: es totalmente FALSO. No tengo cuentas en ese banco y nunca he tenido bloqueo bancario alguno”.

Según dijo en su mensaje, él se conduce “con legalidad y actúo con honestidad en todas mis funciones. La calumnia y la mentira no pueden permitirse ni querer convertirlas en éxito electorero”.

La información desmentida por el morenista se da al final de una semana de crisis para el gobierno de la llamada 4T, por la acusación que hizo una autoridad judicial de Nueva York, Estados Unidos, contra el hoy exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve exfuncionarios de su gobierno, por presuntos vínculos con el cártel del narcotráfico de “Los Chapitos”.