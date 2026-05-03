“No voy a hablar mucho”, dice Sheinbaum al inaugurar puente vehícular Nichupté en Cancún

CANCÚN, Q. Roo., (apro).- “No voy a hablar mucho”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al inaugurar el puente vehícular Nichupté de Cancún, a menos de 24 horas de la licencia que retira de la gubernatura de Sinaloa, a Rubén Rocha Moya.

Ante la imposibilidad de la gobernadora morenista Mara Lezama Espinosa para confirmar el arribo de la presidenta, primero convocó, con seis días de anticipación, un evento, y luego a otro, efectuado este sábado.

Este sábado la presidenta Sheinbaum arribó a Cancún para inaugurar el puente Nichupté, un bólido de más de 11 kilómetros que debería haber concluido el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“No voy a hablar mucho”, dijo la jefa del ejecutivo al iniciar el breve mensaje sobre la laguna de Nichupté, una estructura que busca cambiar el sistema de movilidad de Cancún.

La obra de vialidad que atraviesa por más de 11 kilómetros la emblemática laguna Ninchupté en Cancún, fue ahora garantizada su inicio de operación en unas semanas más por Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Proceso en su número de febrero publicó un recuento de los inconvenientes técnicos tras ser iniciada las labores de edificación sin estudios ambientales, además del sobrecosto que ha tenido la obra porque pasó de un presupuesto inicial de alrededor de cuatro mil 335 millones de pesos, a los 10 mil 899 millones 948 mil 143 pesos que se ejercen para concluir el proyecto.

Asimismo, las observaciones por más de 95 millones de pesos faltantes detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sólo del ejercicio fiscal 2023.