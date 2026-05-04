Alerta sísmica no sonó en celulares por mantenimiento: Agencia de Transformación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La alerta sísmica no sonó debido a que "la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento", aseguró la Agencia de Transformación Digital, luego de registrarse un sismo de 5.6 en Pinotepa Nacional, Oaxaca lo que provocó que algunas alarmas de aplicaciones de celulares se activaran este lunes.

"La ATDT informa que al momento del sismo, ocurrido a las 9:19 horas, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, a realizarse el próximo 6 de mayo. El sistema se encuentra nuevamente arriba y en funcionamiento", detalló la agencia en un escrito en sus redes sociales.

Este miércoles se tiene previsto realizar el primer simulacro nacional de este año a las 11:00 am, y de acuerdo con la agencia, fue por eso que se realizó "el mantenimiento".

La alerta en los celulares no sonó, lo que provocó cuestionamientos por parte de los usuarios.

Apenas en enero, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció que emitiría lineamientos para eliminar la leyenda “Alerta Presidencial” de los mensajes que reciben los teléfonos celulares cuando se activa el sistema de alertamiento sísmico.

El sistema de alertamiento celular se activó en varias ocasiones durante enero, tanto por movimientos telúricos reales como por pruebas del sistema. En esos eventos, los teléfonos móviles emitieron un sonido distintivo y mostraron en pantalla un mensaje que incluía la frase “Alerta Presidencial”.

Las activaciones generaron atención pública debido a que el encabezado del mensaje aparecía incluso en sismos que no estaban relacionados con simulacros oficiales. En respuesta a estas activaciones, autoridades federales revisaron el contenido del texto que se despliega en los dispositivos móviles.

La revisión derivó en la decisión de modificar la leyenda, con el argumento de que el mensaje debe reflejar con claridad el carácter técnico y preventivo del sistema de alertamiento sísmico.

Cómo funciona la alerta sísmica en celulares

Las alertas sísmicas que llegan a los teléfonos móviles forman parte de un sistema de difusión masiva que utiliza las redes celulares para enviar avisos de emergencia de manera simultánea. Estos mensajes pueden recibirse incluso cuando el teléfono está bloqueado o en modo silencio.

El sistema permite advertir a la población con segundos de anticipación sobre la posible llegada de ondas sísmicas, dependiendo de la distancia entre el epicentro y las zonas urbanas. La alerta se activa automáticamente cuando los sensores detectan un movimiento telúrico que supera ciertos umbrales establecidos por las autoridades de protección civil.

El mensaje y el sonido que acompañan la alerta están diseñados para captar de inmediato la atención del usuario y permitir que adopte medidas preventivas.