Atenco, 20 años después I: las mujeres que se niegan a olvidar (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Vejadas, humilladas, torturadas sexualmente hace 20 años. Once mujeres detenidas de forma arbitraria en los operativos policiacos de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, se resisten al olvido.

A dos décadas de una de las represiones que han marcado al país, mujeres de Atenco recuerdan su lucha por verdad y justicia, iniciada en mayo de 2006.

Entrevistadas por Proceso, tres de las once mujeres acceden a recordar lo que vivieron el 3 y 4 de mayo de 2026 en Texcoco y San Salvador Atenco, y que las llevaron a denunciar la tortura sexual ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las mujeres mantienen su exigencia de verdad y justicia, así como el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de diciembre de 2018, que declaró la responsabilidad internacional de México en la tortura sexual cometida en contra de las denunciantes.