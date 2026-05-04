Capturan en Colombia a Jorge Espinoza Peña, “Alex”, operador financiero del Cártel de Sinaloa (Video)

BOGOTÁ (apro).- La policía colombiana informó este lunes la captura en el aeropuerto internacional de Bogotá del ciudadano mexicano Jorge Espinoza Peña, alias “Alex”, a quien identificó como un operador financiero y logístico del Cártel de Sinaloa y como un “eslabón fundamental” en la cadena de tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y otros mercados.

“Alex”, quien es requerido en extradición por una corte federal estadunidense del distrito este de Nueva York, fue aprehendido a su llegada a Bogotá por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) de la Policía Nacional de Colombia, en una operación coordinada con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

El subdirector de la Dijin, coronel Ferney Martín Romero, dijo que las investigaciones permiten establecer que la llegada del integrante del Cártel de Sinaloa a Colombia obedecía al interés de la organización criminal en fortalecer las alianzas con estructuras locales del narcotráfico para traficar drogas sintéticas hacia mercados internacionales.

orge Espinoza Peña, alias “Alex”

Además, el presunto narcotraficante oriundo de Cosalá, Sinaloa, buscaría ocultarse en Colombia de las autoridades que lo investigaban en ese estado, señaló Romero, quien afirmó que el capturado era “un objetivo de alto valor para las agencias de seguridad internacionales”.

El subdirector de la Dijin dijo que los recursos económicos derivados del tráfico de fentanilo que realizaba “Alex” eran reinvertidos “en el fortalecimiento logístico, financiero y operacional del Cártel de Sinaloa, facilitando su expansión delictiva a nivel transnacional”.

El jefe policiaco no precisó a cual de las dos facciones del Cártel de Sinaloa pertenece “Alex”, quien luego de su captura fue traslado a las instalaciones de la Dijin, en espera de su proceso de extradición a Estados Unidos.