Harfuch anuncia que seguirán trabajando por la seguridad de Sinaloa tras caso Rocha Moya

El Gabinete de Seguridad con la recién nombrada gobernadora interina del estado, Yeraldine Bonilla. Foto: @GabSeguridadMX

CULIACÁN, Sin. (apro). - El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya sí cuenta con escoltas para su seguridad, confirmó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Algunos gobernadores o exgobernadores cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso, no fue una solicitud, sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad, no es nada, no es ningún dispositivo grande, con pocos elementos”, dijo.

El Gabinete de Seguridad viajó el lunes a Sinaloa en un esfuerzo por mandar un mensaje claro de apoyo y coordinación con la recién nombrada gobernadora interina del estado, Yeraldine Bonilla, después de que Rubén Rocha dejara su cargo temporalmente mientras la fiscalía federal investiga las acusaciones por narcotráfico hechas públicas por Estados Unidos hace cinco días.

“El gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de las familias sinaloenses, reforzando las acciones que haya que reforzar y corrigiendo lo que se tenga que corregir”, aseguró el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aunque no anunció cambios inminentes.

Al término de la conferencia, personal de la SSPC se acercó a hacer la precisión de que la escolta con la que cuenta Rocha es por parte del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública.

Esto surge ante las versiones de que habría dejado el estado junto a su familia, sin embargo, no ha sido confirmado.

Esta información fue vertida después de la sesión del gabinete de seguridad federal en Culiacán, y en conferencia de prensa, los resultados que presentaron los funcionarios fueron de disminución en la incidencia de homicidios dolosos en un 44 por ciento entre octubre de 2024 y abril de este año.

Sin embargo, entre el 30 de abril al 3 de mayo Sinaloa registró al menos 25 homicidios dolosos en la entidad. Todo esto en el relevo en la gubernatura, luego de la licencia de Rubén Rocha Moya solicitada la noche del 1 de mayo y el interinato de Yeraldine Bonilla, iniciado al día siguiente.

En Culiacán, los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, hablaron de una disminución en la incidencia delictiva a partir del inicio de la guerra entre Chapitos y Mayos, en septiembre de 2024.

Trevilla Trejo también dijo que de octubre del 2024 a abril de este año, de 5.9 homicidios se redujeron a 3.3 cada 24 horas, refiriéndose a una disminución en el estado de 44 por ciento menos homicidios dolosos.

“Por lo que se refiere específicamente a la ciudad de Culiacán, han disminuido en ese mismo periodo de 4.4 a 2.7 homicidios dolosos menos lo que representa una reducción de 38.6 por ciento", dijo.

Sin embargo, en el último fin de semana este parámetro se contradice con una incidencia de 6 homicidios entre el último día de abril y ayer domingo 3 de mayo, fechas en que sucede la licencia de Rocha y el interinato de Bonilla.

De estos crímenes al menos el 70 por ciento se han registrado en Culiacán, entre los que se encuentran el asesinato del líder sindical Homar Salas.

Por otra parte, tanto Trevilla Trejo como García Harfuch manifestaron que la presencia de fuerzas federales se mantendrá en el estado y que de ser necesario se incrementará.

Participaron en esta conferencia el titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles y el comandante de la Novena Zona Militar, Guillermo Briseño Lobera.