Kenia López Rabadán pide prisión oficiosa al gobernador morenista Rubén Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió que prisión preventiva para el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras señalamientos de presuntos vínculos con el narcotráfico por parte del gobierno de Estados Unidos.

En conferencia de prensa la legisladora panista detalló que el Gobierno Federal fue una de los impulsores de la prevención preventiva oficiosa para que no hubiera personas que se fugarán ante las investigaciones en su contra, por lo que consideró que sería un acto de congruencia.

“Este gobierno fue uno de los mayores impulsores de la prisión preventiva oficiosa. Este gobierno amplió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, porque lo que argumentaba, evidentemente, es que no hubiera criminales fugados, es que no hubiera criminales que, habiendo cometido delitos, pues, esperaran a un proceso judicial, y me parece que en un acto de congruencia, en términos, digamos, discursivos, pues lo que se debe priorizar es que si alguien cometió un delito, pues, por supuesto, se ponga a disposición de las autoridades nacionales o internacionales, y, en su caso, se le sancione por ese o varios delitos”, detalló.

La senadora albiazul resaltó que esta situación es una prueba de fuego de las instituciones mexicanas, ya que enfatizó que hay 10 personas con señalamientos claros y específicos de un departamento de Estado.

“No hay un registro de un gobernador en funciones que haya sido señalado con esta magnitud. Es un gran reto y por el bien de las instituciones y por el bien de los mexicanos, espero que la prueba sea superada y podamos demostrar que sí tenemos instituciones objetivas en este país”, expresó.