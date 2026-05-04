Más lluvias en la semana por el frente 48; ola de calor azotará de lunes a jueves en estas entidades

Se pronostican lluvias aisladas en la Ciudad de México este lunes. Foto: Montserrat López

Una niña se cubre de los rayos del sol con una gorra de sombrilla mientras juega en una fuente de la Alameda Central debido a la ola de calor . Foto: Cuartoscuro / Graciela López Herrera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una semana con lluvias aisladas e intervalos de chubascos, incluso con precipitaciones puntuales fuertes en algunas entidades.

En su pronóstico del 4 al 7 de mayo, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló las entidades en las que prevalecerá la ola de calor y aquellas en las que las temperaturas alcanzarán los 45 grados o más.

Para el lunes, el frente número 48 prevalecerá como estacionario sobre la península de Yucatán, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Chiapas (sur), así como chubascos en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al sistema frontal comenzará a modificar sus características térmicas permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en los estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

Por otro lado, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras en zonas del noroeste de México, así como lluvias aisladas en Baja California, Sonora y Chihuahua.

A su vez, una línea seca sobre el noreste del territorio mexicano, generará fuertes rachas de viento en dicha región, así como lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí.

El ingreso de humedad del océano Pacífico, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del país.

Finalmente la onda de calor prevalecerá en los estados de Durango (oeste y este), Sinaloa (centro y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste, centro y suroeste), Guerrero (noroeste, oeste, sur, sureste y este), Oaxaca (sur y sureste), Chiapas (costa, centro y sur), Morelos y Puebla (suroeste) e iniciando en Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (noroeste y oeste), Zacatecas (norte, sur y este), Aguascalientes, Nayarit (norte y sur), Colima, Guanajuato (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (sur), Tlaxcala (suroeste), Ciudad de México, Estado de México, Campeche (norte y oeste) y Yucatán (sur).

Valle de México

Por la mañana, ambiente fresco a templado, cielo parcialmente nublado con presencia de bruma en la región. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. Dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 15 a 17 °C y la máxima de 28 a 30 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 24 a 26 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 05 al jueves 07 de mayo)

Durante el día martes continuará el frente número 48 como estacionario sobre la península de Yucatán, ocasionando lluvias aisladas y viento con rachas fuertes en dicha región.

A su vez, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, las corrientes en chorro polar y subtropical, y una línea seca que continuará sobre el noreste del territorio nacional, ocasionarán vientos fuertes con posible formación de tolvaneras en estados de la Mesa del Norte y lluvias aisladas en Baja California, Sonora Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Para el día miércoles una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, las corrientes en chorro polar y subtropical, la línea seca y un canal de baja presión sobre el noreste de México, originarán vientos fuertes con posible formación de tolvaneras en el norte del país.

Además de lluvias y chubascos en el noreste de México, se observa el acercamiento de un nuevo sistema frontal en la mencionada región. Por último el frente número 48 dejará de afectar al país.

En el transcurso del jueves una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical ocasionarán en el noroeste de la República Mexicana vientos fuertes con posible formación de tolvaneras en dicha región, además del norte del país.

Simultáneamente el nuevo sistema frontal ingresará al noreste del territorio mexicano en interacción con el ingreso de humedad proveniente del golfo de México ocasionará lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (norte, centro y sur), San Luís Potosí (noreste) y Tamaulipas (norte y centro).

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua (lunes a jueves), se prevé que una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se posicione sobre México, desplazándose hacia el golfo de México reforzando el incremento de temperaturas sobre gran parte del territorio nacional.

Así prevalecerá la onda de calor en los estados de Durango (oeste y este), Sinaloa (centro y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste, centro y suroeste), Guerrero (noroeste, oeste, sur, sureste y este), Oaxaca (sur y sureste), Chiapas (costa, centro y sur), Morelos, Puebla (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí, Zacatecas (norte, sur y este), Aguascalientes, Nayarit (norte y sur), Colima, Guanajuato (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (sur), Tlaxcala (suroeste), Ciudad de México, Estado de México, Campeche (norte y oeste) y Yucatán (sur).

Finalizando la onda de calor el día jueves en Durango (este), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí (noreste).

Se establecerá un río atmosférico sobre el noroeste y norte del territorio nacional, reforzando las lluvias en citadas regiones.

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 04 de mayo:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México e Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 04 de mayo:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (este y oeste), Sinaloa (centro y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste, centro y suroeste), Morelos, Guerrero (noroeste, oeste, sur, sureste y este), Oaxaca (sur y sureste) y Chiapas (costa, centro y sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (noroeste y oeste), Zacatecas (norte, sur y este), Guanajuato (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (sur), Puebla (suroeste), Nayarit (norte y sur), Colima, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Campeche (norte y este) y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Tlaxcala (suroeste), Ciudad de México (norte) y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 04 de mayo:

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h y rachas de 50 a 70 km/h, durante la mañana: istmo y golfo de Tehuantepec.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California y con posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Martes 05 de mayo:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 30 a 40 km/h y rachas de 60 a 80 km/h y con tolvaneras: Baja California, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Aguascalientes; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo; y con posibles tolvaneras: Baja California Sur.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec.

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Guerrero (noroeste y oeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (este y oeste), Sinaloa (centro y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste, centro y suroeste), San Luis Potosí (centro y este), Morelos, Oaxaca (sur y sureste), Chiapas (costa, centro y sur), Campeche (norte y este) y Yucatán.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), Zacatecas (norte, sur y este), Aguascalientes, Guanajuato (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (sur), Puebla (suroeste), Nayarit (norte y sur), Colima, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Tlaxcala (suroeste), Ciudad de México (norte) y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora.

Miércoles 06 de mayo:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo.

Viento de 30 a 40 km/h y rachas de 60 a 80 km/h y con tolvaneras: Chihuahua, Zacatecas y Durango.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, con posibles tolvaneras: Baja California Sur; de componente sur: istmo y golfo de Tehuantepec.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y con posibles tolvaneras: Baja California Sur.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: Costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec.

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Guerrero (noroeste y oeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (este y oeste), Sinaloa (centro y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste, centro y suroeste), San Luis Potosí (centro y este), Morelos, Oaxaca (sur y sureste), Chiapas (costa, centro y sur), Campeche (norte y este) y Yucatán.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), Zacatecas (norte, sur y este), Aguascalientes, Guanajuato (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (sur), Puebla (suroeste), Nayarit (norte y sur), Colima, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Tlaxcala (suroeste), Ciudad de México (norte) y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Jueves 07 de mayo: