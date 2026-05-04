Murió Luis Gabriel Calderón, hermano del expresidente Felipe Calderón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente de México, Felipe Calderón, informó el domingo el fallecimiento de su hermano Luis Gabriel Calderón Hinojosa, quien murió tras una lucha contra una enfermedad.

La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales, donde con un mensaje de despedida acompañado de fotografías, destacó la trayectoria personal y profesional como médico del hombre de 72 años.

Calderón recordó a su hermano mayor como “rebelde, buen hijo, esposo, gran hermano, padre y mejor abuelo. Médico muy querido”.

Aunque el exmandatario no detalló las causas del fallecimiento, sí afirmó que en los últimos años Luis Gabriel se enfrentaba a una “larga lucha valiente contra su enfermedad”.

Hoy falleció mi querido hermano Luis Gabriel, tras una larga lucha valiente contra su enfermedad. Rebelde, buen hijo, esposo, gran hermano, padre y mejor abuelo. Médico muy querido, trajo al mundo cientos de vidas y vivió intensamente. Adiós querido Doc, “suave, suerte” bro. pic.twitter.com/oe4pN85YJI — Felipe Calderón ???????? (@FelipeCalderon) May 3, 2026

De acuerdo con una publicación de 2024 del propio exmandatario, Luis Gabriel padecía arteriosclerosis múltiple, una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por el depósito de placas de colesterol en las paredes arteriales, lo que obstaculiza el flujo sanguíneo.

Mi querido hermano Luis Gabriel cumple 70. El mejor abuelo, ha sido médico ginecólogo toda su vida (el IMSS tardó años en reconocerle su base, ahora está jubilado). Conocedor como pocos de automovilismo, es él quien nos ha transmitido la afición. Un gran guerrero, entre otras… pic.twitter.com/K6HP4JpAHi — Felipe Calderón ???????? (@FelipeCalderon) April 29, 2024

Políticos y organizaciones lamentan su fallecimiento

Tras darse a conocer su deceso, algunas figuras del ámbito político y organizaciones mandaron sus condolencias a la familia Calderón Hinojosa.

Una de ellas fue la diputada Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, quien respondió a la publicación del exmandatario con un breve mensaje: “Un gran hermano, cuñado y tío”.

En redes sociales algunas agrupaciones como la Sección XX Michoacán del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) lamentaron el fallecimiento de Luis Gabriel.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias, deseando que encuentren paz, consuelo y fortaleza en sus corazones ante esta irreparable pérdida”, se lee en el obituario.

Luis Gabriel tenía una gran afición por las carreras de autos, por lo que algunas organizaciones del sector automovilístico también se sumaron a los mensajes de solidaridad.

La Comisión Nacional de Rallies México (CNRM) recordaron al doctor de profesión como un “entusiasta del automovilismo deportivo”.

“La comunidad rallística de México se une a la pena que los embarga y envía sus condolencias a amigos y familiares deseándoles paz y pronta resignación”.

Asimismo, el Club Automovilístico Morelia (CAMAC) envió su más sentido pésame por el deceso de Luis Gabriel, quien sería hermano del presidente del club, Juan Luis Calderón Hinojosa.

“Gran entusiasta y conocedor del automovilismo, excelente amigo, quien fue parte de este club y hermano de nuestro actual presidente”.

¿Quién era Luis Gabriel Calderón Hinojosa?

Luis Gabriel Calderón Hinojosa fue hijo de Luis Calderón Vega, uno de los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN) y hermano del expresidente Felipe Calderón y la exsenadora Luisa María Calderón.

Pese a estar inmerso en un entorno familiar que se desarrolló en la política mexicana, Luis Gabriel solía mantener un perfil bajo, a lo largo de su vida se enfocó en su profesión como médico ginecólogo.