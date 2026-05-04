Pensión Bienestar Adultos Mayores: estas personas cobrarán del 4 al 8 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes 4 de mayo inició la dispersión de pagos de las Pensiones para el Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026, entre ellos el de la Pensión de Adultos Mayores, informó la Coordinación de Programas para el Bienestar.

El pago correspondiente al bimestre mayo-junio se realizará hasta el 27 del presente mes, en beneficio de 32 millones de derechohabientes.

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La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó este lunes en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que la dispersión de recursos para el bimestre representa una inversión social de 104 mil 768 millones de pesos.

¿Cómo operan los pagos?

-Los depósitos se realizarán de forma escalonada desde este lunes y hasta el miércoles 27 de mayo, conforme a la letra inicial del primer apellido de las personas derechohabientes.

Los recursos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

A partir del día señalado en el calendario, cada persona puede disponer de su apoyo

No es necesario retirar el dinero el mismo día, ya que permanece seguro en la cuenta.

Programas Bienestar

Este 2026, la Pensión para Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a personas de 65 años en adelante.

La Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos bimestrales a mexicanas de 60 a 64 años

En la Pensión para Personas con Discapacidad, el apoyo es de 3 mil 300 pesos bimestrales, de acuerdo con los criterios de cobertura.

El Programa de Madres Trabajadoras entrega, a la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios 1,650 pesos bimestrales.

Calendario

La dispersión de recursos del bimestre mayo-junio representa una inversión social de más de 104 mil millones de pesos, y esta semana se realizará de acuerdo con el siguiente calendario, por letra inicial del primer apellido.

Lunes 4 de mayo - A

Martes 5 de mayo - B

Miércoles 6 de mayo - C

Jueves 7 de mayo - C

Viernes 8 de mayo - D, E, F

Si se desea conocer el calendario completo hacer clic en el siguiente enlace https://programasparaelbienestar.gob.mx/pensiones-para-el-bienestar-realizan-sus-pagos-del-bimestre-mayo-junio-2026-este-es-el-calendario/