Pensión Bienestar para Madres Solteras: quiénes cobran del 4 al 8 de mayo de 2026

El Gobierno de México realiza los pagos de la Pensión Bienestar para madres trabajadoras conforme a un calendario por apellido durante mayo de 2026.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno de México continúa con la dispersión de recursos correspondientes al bimestre mayo-junio de 2026 del programa Pensión para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Durante la primera semana de mayo, autoridades federales establecieron un calendario de pagos organizado por orden alfabético para facilitar la entrega de apoyos económicos.

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De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, los depósitos se realizan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar de las beneficiarias registradas en el programa. Este esquema busca evitar aglomeraciones y garantizar una distribución ordenada de los recursos.

Beneficiarias que reciben pago del 4 al 8 de mayo

El calendario oficial indica que entre el lunes 4 y el viernes 8 de mayo de 2026 recibirán su apoyo económico las madres trabajadoras cuyos apellidos comienzan con determinadas letras.

El lunes 4 de mayo corresponde a beneficiarias cuyo primer apellido inicia con la letra A. El martes 5 de mayo, el pago se asigna a las letras B. Para el miércoles 6 de mayo, el depósito se dirige a quienes tienen apellidos que comienzan con la letra C.

El jueves 7 de mayo continúa la dispersión para apellidos con la letra D, E y F. Finalmente, el viernes 8 de mayo corresponde a las letras G.

Las autoridades indicaron que este esquema forma parte de un calendario que se extiende durante todo el mes de mayo, con el objetivo de cubrir a la totalidad de las beneficiarias sin interrupciones.

Monto del apoyo para madres trabajadoras en 2026

El programa otorga un apoyo económico bimestral que varía según la edad de los menores registrados. Para niñas y niños de cero a cuatro años, el monto es de 1,600 pesos por bimestre. En el caso de menores con discapacidad, el apoyo asciende a 3,600 pesos bimestrales.

Este recurso está dirigido a madres solteras, padres solos o tutores que se encuentran trabajando, estudiando o en búsqueda de empleo y que no cuentan con acceso a servicios de cuidado infantil.

La Secretaría de Bienestar reiteró que los depósitos se realizan sin intermediarios y que las beneficiarias pueden disponer del dinero directamente desde los cajeros automáticos o ventanillas del Banco del Bienestar.

Recomendaciones para el cobro del apoyo

Autoridades federales señalaron que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen seguros en la cuenta bancaria. También recomendaron evitar acudir a sucursales si no es necesario, con el fin de reducir filas y tiempos de espera.

Asimismo, se recordó a las beneficiarias mantener actualizados sus datos personales y acudir a los módulos de atención en caso de detectar inconsistencias en sus depósitos.

Continuidad del programa en 2026

Durante 2026, la Secretaría de Bienestar informó que se mantiene la cobertura nacional del programa, con registros abiertos en determinados periodos del año para nuevas incorporaciones, sujetas a disponibilidad presupuestaria.

Las autoridades indicaron que el calendario de pagos continuará publicándose de manera mensual a través de canales oficiales, con el propósito de que las beneficiarias puedan consultar las fechas correspondientes según la inicial de su apellido.