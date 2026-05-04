Portal de noticias e-consulta: 23 años de resistencia y una venta que huele a captura

PUEBLA, Pue. (Proceso).- Aunque el gobernador Alejandro Armenta Mier se ha deslindado de ser el autor de presiones que llevaron a la venta del portal de noticias e-consulta y al inminente giro en su línea editorial, periodistas poblanos señalan al mandatario como responsable de la captura de este medio, considerado un bastión del periodismo crítico en Puebla.

Por más de 23 años el diario informativo e-consulta cumplió con su lema de ser una “referencia obligada” para los poblanos, tanto por sus investigaciones periodísticas que causaron el enojo de los gobernantes, desde priístas, panistas y morenistas, como por las revelaciones que ha publicado Rodolfo Ruiz, director y fundador de este medio, en su columna “La Corte de los Milagros”.

e-consulta es el portal de noticias digital más longevo del país. Escuela donde iniciaron muchos de los periodistas de esta entidad y donde políticos, académicos, especialistas, activistas y luchadores sociales, que eran vetados o acallados en otros medios, encontraron espacio para escribir sin censura o para hacer visibles sus demandas y reclamos sociales.

Por ello, la noticia de que este medio de comunicación ya no era propiedad de Rodolfo Ruiz causó conmoción en Puebla, en particular en el gremio periodístico poblano. Más cuando se dio a conocer que la nueva directora de contenidos es Leticia Montagner y la encargada administrativa es Leticia Monserrat Oliva, pues ambas ocupaban cargos en el gobierno de Armenta antes de tomar el control del medio.

Página web del portal e-consulta.com.

Montagner era directora para la Atención de Agravio a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Gobernación del estado, desde que arrancó el gobierno de Armenta en diciembre de 2024, y Oliva trabajaba como analista especializada en la Secretaría de Infraestructura del estado.

Hasta ahora, el comprador del portal de noticias se mantiene anónimo, mientras que Rodolfo Ruiz se ha abstenido de dar mayor información, pues ha señalado que está impedido por el proceso legal aún en trámite.

Ante la ola de críticas que se generaron al conocerse la incorporación de las exfuncionarias, e-consulta publicó un comunicado el 24 de abril en el que aseguró que Ruiz sigue como accionista y como director general.

Sin embargo, desde el 20 de abril, Ruiz dejó de publicar su columna y en sus redes sociales criticó información publicada por el portal, que se supone aún dirige.

El columnista Pablo Ruiz, quien reveló la venta de e-consulta, también dio a conocer que la nueva directiva ordenó un cambio en la línea editorial, al vetar temas que afecten la imagen de Armenta, de José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal y de Samuel García Pala, secretario de Gobernación. Igual que notas que puedan afectar los proyectos insignias de la actual administración, como el cablebús y el Polo de Economía Circular de San José Chiapa.

Al mismo tiempo que se notó este cambio en el contenido informativo, en el portal, que por años sufrió el veto publicitario, empezó a aparecer información promocional de actos oficiales.

En tanto, el gobernador Armenta descartó haber tenido alguna injerencia en la venta de este medio. Aseguró en su administración se garantiza la libertad de expresión y dijo respetar a Rodolfo Ruiz Rodríguez.

“Yo lo considero (a Rodolfo Ruiz) un extraordinario periodista, lo considero un investigador. A veces, como gobernante, puedes no estar de acuerdo con lo que se dice, pero hay que reconocer el talento, es un hombre de talento, y yo le deseo el mejor de los éxitos, y lo felicito por tantos años de trabajo”, dijo.





“Retroceso en la libertad de expresión”: periodistas

Pese a este deslinde, periodistas poblanos calificaron este cambio en e-consulta como un retroceso a la libertad de expresión y a la calidad democrática de Puebla, a la vez que relacionaron este hecho con la persecución y acoso judicial que emprendieron gobiernos estatales, en particular el de Armenta, contra Rodolfo Ruiz.

La periodista Ruby Soriano recordó en su cuenta de X que a Ruiz y a su medio se les acosó judicialmente “hasta colocar un cerco gubernamental” y le advirtió a Armenta que la venta de este medio “lo golpea en su credibilidad y aprobación”.

El gobernador Armenta. Acoso. Foto: Cuartoscuro.

“A larga quien paga la factura de todos estos excesos, no sólo es la sociedad, sino también su propio gobierno”, le reclamó Soriano en su mensaje.

También la reportera Samantha Páez, de la Red de Periodistas Puebla, escribió: “Estoy impactada, pero no porque no crea la situación, sino porque esos gobiernos que se dicen cercanos al "pueblo", a la gente, son los más autoritarios, a tal punto ha llegado el hostigamiento contra el periodismo en #Puebla. Una pena, en verdad”.

El periodista Galileo López sostuvo que este medio fue “comprado por el sistema” no en una “transacción comercial, sino en una ejecución política”.

“Nos han quitado el último refugio, el último búnker de letras libres y la única referencia de un periodismo lleno de dignidad. No importa quién seas, ni cuántas exclusivas cargues en la espalda; si te atreves a incomodar te quitan el portal, las oficinas y, si te dejas, hasta la identidad”, lamentó López, quien, no obstante, considera que Rodolfo Ruiz “sigue respirando”.

Ernesto Aroche, del portal Lado B, escribió una columna titulada “Acá perdemos todos y todas: sobre el quiebre de e-consulta”, en la que aseguró que la venta de este medio “no es un asunto de negocios”, sino algo que atañe a la sociedad poblana.

“La decisión empresarial es en detrimento de la calidad democrática del estado y merma una de las funciones claves de la prensa: la vigilancia al poder”, consideró al recordar que la decisión de Rodolfo Ruiz “está precedida de un largo embate desde el poder político local para castigar el periodismo ejercido por el director del periódico en sus escritos y en su oferta noticiosa”.

Otro periodista que se pronunció al respecto fue Héctor Llorame, quien recordó que e-consulta fue “hogar y escuela” de muchos de los comunicadores poblanos, así como “referencia obligada” para los ciudadanos de esta entidad.

“Con Alejandro Armenta Mier como gobernador, Puebla atraviesa una profunda crisis informativa y deterioro grave del ejercicio periodístico. La pérdida de e-consulta es un golpe directo a la libertad de expresión y a la democracia”, expresó el reportero, quien reveló que ha tenido que salir de Puebla para buscar trabajo en el norte del país, luego de “un cerco laboral” que enfrentó desde la llegada del armentismo debido a sus investigaciones periodísticas.

El periodista Fernando Pérez Corona manifestó: “La sociedad pierde con la venta de e-consulta; el gremio, también”.

El periódico El Sol de Puebla igual se pronunció al respecto en la columna “Al Punto”: “La desaparición de e-consulta, porque eso será lo que ocurra en realidad con el cambio de dueño, es un hecho que lamentaremos en el gremio, los periodistas”.

García Pala y Garcia Parra. Vetan temas que los afecten. Foto: Especial.





El comunicado

Luego de estas reacciones, e-consulta emitió el comunicado en el que asegura que Ruiz sigue como director general y accionista, y que, para fortalecer, consolidar, modernizar y expandir el medio a otras entidades del país en los próximos años, la empresa decidió incorporar un nuevo socio accionista.

Esto dio paso a otra serie de ataques contra el periodista en medios allegados al gobierno que lo acusaron de “hacer show para victimizarse”.

El periodista guardó silencio hasta el 30 de abril, cuando a través de sus redes sociales dijo sentirse avergonzado porque el portal de noticias que él fundó se había sumado a la campaña mediática del gobierno estatal contra los detractores del cablebús. Esto, luego de que e-consulta publicó una nota en la que denostó la participación del empresario José Luis Escalera en un foro que criticó ese proyecto.

Ese mismo día, 17 articulistas anunciaron su decisión de ya no colaborar con e-consulta, pues la nota que demeritaba a Escalera, hacía evidente la “injerencia del gobierno” en este medio.

Larga historia de persecución y acoso

Durante el gobierno del panista Rafael Moreno Valle, Rodolfo Ruiz denunció que el mandatario ordenó un veto publicitario contra e-consulta y otros medios informativos poblanos que le eran incómodos, para ahorcarlos económicamente y obligarlos a desaparecer.

Luego, en el gobierno del morenista Miguel Barbosa Huerta, el periodista fue objeto de una persecución judicial, pues colaboradores cercanos al entonces mandatario presentaron denuncias en su contra, de e-consulta y de otros medios que publicaban su columna, por supuesto daño moral.

Ruiz volvió a señalar que la intención era orillar al cierre de este medio informativo, pero como a pesar de ese embate e-consulta no sólo se mantuvo, sino que siguió con su línea editorial independiente y crítica, el gobierno barbosista presentó en 2020 una denuncia por supuesto lavado de dinero, la cual quedó archivada tras la muerte del mandatario en diciembre de 2022.

Con la llegada de Alejandro Armenta, en diciembre de 2024, la persecución contra Ruiz y e-consulta se hizo más estridente.

Cablebús. Obra criticada. Foto: Especial.

El 7 de abril de 2025, cuando aún no cumplía cuatro meses de haber tomado posesión, el gobernador morenista tuvo un exabrupto durante una rueda de prensa en la cual llamó “canalla”, “cobarde” y “delincuente” al director de e-consulta, por un supuesto tuit en el que se criticó la pelea de box de Gabriela La Bonita Sánchez, quien también es secretaria del Deporte y la Juventud de Puebla.

Aunque quedó en claro que Ruiz no escribió ese post que encolerizó a Armenta, éste nunca se disculpó, como lo pidió la organización Artículo 19, por usar el espacio y el poder público “para estigmatizar y descalificar” al comunicador.

En septiembre de 2025, el medio informativo reveló que el gobierno de Puebla había empezado a usar una plataforma llamada Nódica para obligar a burócratas estatales a que cumplieran una cuota de likes y comentarios positivos en redes sociales a favor de las actividades de Armenta Mier y de su gobierno.

Tras éste y otros trabajos periodísticos como la detección de irregularidades en licitaciones públicas, la llegada de funcionarios del Estado de México a la Fiscalía General de Puebla que extorsionaron a empresarios, las críticas a la llamada Ley de Ciberasedio, entre otros muchos, se reactivó la denuncia que había interpuesto el gobierno de Barbosa en 2020.

Ruiz denunció en ese entonces que el gobierno de Armenta ordenó un veto publicitario total contra e-consulta, además de que prohibió a funcionarios estatales que dieran entrevistas a ese informativo, igual que desde el gobierno se buscó desarticular al equipo de reporteros y se atacó reiteradamente al portal en su versión de “detector de mentiras”.

El 23 de diciembre de 2025, el periodista quedó vinculado a proceso por el presunto delito de lavado de dinero, con base en un acuerdo que firmó con un abogado a quien pagaría 4 millones de pesos por defenderlo, aunque, de acuerdo con Ruiz, ese monto nunca se cubrió y el defensor se presentó ante el juez para ofrecer pruebas de ello.

En marzo, Ruiz obtuvo un amparo que echó abajo la vinculación a proceso por las irregularidades que cometió el juez, pero dejó abierta la posibilidad de que se repusiera el procedimiento con otro juzgador.

“Por todos los instrumentos han buscado acabar con e-consulta, de silenciar mi voz, silenciar la voz del periódico y no han podido”, declaró en ese momento Ruiz, quien consideró que lo que buscaba Armenta era que los casos de corrupción no se difundan y prevaleciera la imagen de una “Puebla amorosa”.