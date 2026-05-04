Reprochan a la presidenta de Madrid su viaje a México para “ir a misa” y “pagar un pastizal”

Isabel Díaz Ayuso junto al cardenal arzobispo de la Arquidiócesis Primada de México, Carlos Aguiar . Foto: COMUNIDAD DE MADRID

MADRID (EUROPA PRESS).- El delegado del Gobierno de España en Madrid, Francisco Martín, arremetió este lunes contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por su viaje de diez días a México para "ir a misa" y "pagar un pastizal" para promocionar la Comunidad de Madrid en la Feria Nacional de San Marcos, en la ciudad de Aguascalientes.

"No sé hasta qué punto el viaje de diez días de la señora Díaz Ayuso a México va a traer algún tipo de beneficio a los madrileños. El que vaya allí a misa, el que se pague un pastizal para que se le reconozca a Madrid en una ferie de un municipio concreto", reprochó Martín en declaraciones a la prensa desde Parla.

El delegado del Gobierno acusó a Ayuso de "activar" estas cuestiones "con el dinero de todos los madrileños" a pesar de que tiene dudas del "rédito que le va a traer" estas acciones a la región, por lo que ha animado a la presidenta a estar sobre el terreno y "construir soluciones".

"En eso no ha estado nunca la señora Díaz Ayuso. También está en México, está en Miami cada dos por tres, está en cualquier sitio, menos en Madrid", añadió Martín, apuntando que la región "necesita un gobierno que atienda a los servicios públicos" y las "necesidades de las personas que más lo necesitan".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inició este mismo domingo un viaje institucional a México con una agenda de trabajo encaminada a "intensificar" las relaciones económicas y culturales y que le llevará a Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y Xcaret Riviera Maya.

Misa en la Basílica

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asistió el domingo junto a siete mil personas a una misa en la Basílica Santa María de Guadalupe de Ciudad de México.

En la primera jornada de su viaje institucional al país, la jefa del Ejecutivo autonómico entregó un ramo de rosas como ofrenda floral a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, para rendir tributo a esta Virgen.

La Eucaristía estuvo oficiada por el cardenal arzobispo de la Arquidiócesis Primada de México, Carlos Aguiar, que pidió en su homilía "por la relación entre España y México" y dio la bienvenida a la presidenta madrileña, de quien ha dicho que viene "a pedir por todas las mamás de España".

Este templo, que fue reconocido como Santuario Nacional por la Conferencia del Episcopado Mexicano en 1983, alberga también un museo que contiene cuatro mil bienes culturales datados del siglo XVI al XXI, con piezas de arte sacro que incluyen pinturas, esculturas, libros, textiles, orfebrería y mobiliario.