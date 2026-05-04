Rocha Moya tiene protección de seguridad federal tras acusaciones de vínculos con Los Chapitos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya cuenta con protección de seguridad federal por considerar que está bajo riesgo.

Dijo que es el trato que se da a cualquier ciudadano que también considere que pudiera estar en riesgo; en este caso Rocha Moya está bajo la solicitud de detencion provisional con fines de extradición, petición que hizo el gobierno de Estados Unidos al mexicano, tras señalarlo de delitos relacionados con el narcotráfico.

La mandataria federal dijo que si un gobernador, en este caso con licencia o un legislador, incluso un ciudadano “que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo para su seguridad, se hace un análisis de riesgo y sobre eso se establece” si se da o no seguridad.

En el caso de Rocha Moya sí cuenta con la seguridad dada esta condición la estableció el gabinete de Seguridad.

La presidenta vinculó los casos de los agentes de Estados Unidos en operativo en Chihuahua y la solicitud de Estados Unidos para detener provisionalmente a Rocha Moya, justificando que la campaña en contra de su gobierno no fue la misma en los dos casos.