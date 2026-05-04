Senador del PAN alista punto de acuerdo para que Rocha sea extraditado a EU e Inzunza deje curul

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador del PAN, Mario Vázquez, informó que presentará un punto de acuerdo para que el gobierno cumpla el tratado de extradición entre México y Estados Unidos, luego de que el país estadunidense solicitó la extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En conferencia de prensa, el legislador de Chihuahua también pedirá, en el punto de acuerdo, que el senador morenista Enrique Inzunza, deje su cargo, con el fin de garantizar investigaciones transparentes, sin el amparo del fuero constitucional.

El senador albiazul instó al gobierno federal que sus decisiones no estén condicionadas por intereses criminales.

“Lo que está ocurriendo en Sinaloa no puede minimizarse ni esconderse; estamos hablando de señalamientos gravísimos de narcopolítica. Cuando el crimen organizado se mete en la política, la democracia deja de ser democracia y pasa a ser ‘narcocracia’…El silencio del gobierno federal no es prudencia, es complicidad”, sentenció Vázquez.

El punto de acuerdo también pide que el gobierno presente un informe detallado al Congreso sobre el estatus jurídico de las solicitudes de extradición, el avance de las investigaciones y el cumplimiento de acuerdos de cooperación internacional.

Además, exhorta al INE a iniciar un procedimiento para la cancelación del registro de Morena, ante las evidencias de violaciones graves y sistemáticas a la ley y la presunta vinculación de sus dirigentes en Sinaloa con organizaciones criminales.

El senador afirmó que México no puede normalizar la convivencia con la narcopolítica, ya que resaltó que, si no se actúa ahora, el mensaje será claro: en México el crimen organizado puede operar con impunidad en la política.