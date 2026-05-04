Sheinbaum asegura que 4T acabó con la corrupción e insiste: “no protegemos a nadie”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el discurso de la nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel, en torno a una nueva era en ese partido con candidatos “libres” de corrupción, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, si ha habido logros en el actual y anterior gobierno abanderado por la autollamada “4T”, es porque no ha habido corrupción.

“Nosotros no protegemos a nadie”, dijo la presidenta en el marco de la imputación, desde Estados Unidos, contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, por presuntos vínculos con narcotraficantes.

“Nuestro movimiento llegó al poder con una consigna muy clara: acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Y hasta ahora, si no hubiéramos acabado con la corrupción del pasado, no tendríamos los programas de bienestar”, dijo, sin pronunciar el caso de Rocha Moya.

“¿Cómo se explica que podemos pasear por el país y que la gente nos salude, nos abrace si hubiera corrupción? Nosotros nos comprometimos a acabar con el régimen de corrupción y privilegios. ¿Cómo se explica que hayamos aprobado un plan B en donde se acaba con las pensiones doradas en donde se reducen los regidores, disminuye los presupuestos de los congresos estatales, disminuyen los presupuestos del Senado?”, dijo en presencia de Arturo Zaldívar, exministro de la Corte que recibe un haber de retiro mensual de cerca de 200 mil pesos.

La presidenta habló de la no reelección y que no permiten el nepotismo, también, ante Luisa María Alcalde, ahora consejera jurídica de la Presidencia.

Incluyó la labor del Consejo Nacional de Seguridad que ha enviado a 94 jefes criminales de México solicitados por el gobierno de Estados Unidos. “¿Cómo se explica que haya disminuido en 44% los homicidios?”.

También expuso sobre la responsabilidad del gobierno para detener a funcionarios coludidos con grupos criminales o que cometieron delitos, como el caso del presidente municipal de Tequila, en Jalisco, proveniente de Morena o el del alcalde de Teuchitlán, de Movimiento Ciudadano, por estar vinculado con lo que ocurrió el rancho, así como recientemente la aprehensión del hermano del exfuncionario.

La presidenta recordó la operación enjambre con la detención de presidentes municipales vinculados con algún grupo criminal, en el Estado de México, con lo cual el reconocimiento de que antes de esas operaciones se daban esos escenarios, aunque afirmó que cambió desde 2019.

De hecho, evocó al sexenio pasado para decir que “hoy es tiempo de los principios. Es tiempo de la honestidad. Es tiempo de la defensa de la soberanía. Es tiempo de estar con el pueblo de México. Es tiempo de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Siempre es tiempo de eso. pero hoy más que nunca: La única alternativa que tiene el pueblo de México es la transformación” y consideró, también, que la gráfica de cualquier indicador, elaborada por su gobierno, es muestra de ello.