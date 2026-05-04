Sismo magnitud 5.6 en Oaxaca activa la alerta sísmica en la CDMX (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos días de realizarse el Simulacro Nacional, se registró un sismo de magnitud 6 en Pinotepa Nacional en Oaxaca, lo que provocó que se activara la alerta sísmica en la Ciudad de México.

Por el momento no se reportan afectaciones o daños. Los protocolos de seguridad se han activado pero, hasta el momento, no existen registro de incidencias.

El Sismológico Nacional actualizó la magnitud y lo reportan en 5.6 al oeste de Pinotepa Nacional.

SISMO Magnitud 5.6 Loc. 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 4, 2026

"Preliminar: SISMO Magnitud 6 Loc. 14 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/2026 09:19:26 Lat 16.44 Lon -98.13 Pf 10 km", informó la cuenta del Servicio Meteorológico Nacional.

Preliminar: SISMO Magnitud 6 Loc. 14 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/2026 09:19:26 Lat 16.44 Lon -98.13 Pf 10 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 4, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en sus redes sociales que no se reportan daños a víctimas por el sismo.

"Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo", informó la mandataria en un mensaje en sus cuentas oficiales.

Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo. https://t.co/dg1HmGMvGd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 4, 2026

Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada detalló que los helicópteros Cóndor ya sobrevuelan la ciudad para revisar daños.

"Se activan los protocolos de emergencia, seguridad y comunicación por parte del

@GobCDMX: @SSC_CDMX, @SGIRPC_CDMX, @C5_CDMX, @LaSEMOVI, @SOBSECDMX, @SEGIAGUA. Cóndores ya sobrevuelan la ciudad. Seguimos informando", informó la mandataria capitalina en sus redes sociales.

En el Metro se aplican los protocolos de seguridad y se realiza la revisión de instalaciones en toda la red. Nuestro personal se encuentra en labores de revisión y supervisión. Seguimos informando, publicó Adrián Rubalcava.