Panteones de la CDMX cerrarán el Día de Muertos por covid-19: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los días 1 y 2 de noviembre próximo los panteones civiles y privados permanecerán cerrados para evitar aglomeraciones y prevenir contagios de covid-19, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Y en los camposantos comunitarios como el de Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, los pobladores recomiendan no visitarlos, como es la tradición.

Sheinbaum precisó que la exposición “Mexicráneos” ubicada a lo largo del Paseo de la Reforma se retirará a partir de este viernes, para evitar aglomeraciones y contagios, y la celebración de San Judas Tadeo --el próximo miércoles 28-- será virtual, igual que la celebración del Día de Muertos del gobierno capitalino.

En videoconferencia, la mandataria capitalina detalló que, en los cementerios comunitarios ubicados en pueblos y barrios originarios, los pobladores deberán acordar con la alcaldía los horarios y cómo funcionarán esos días, aunque deberá ser bajo estrictas medidas sanitarias.

En el caso del panteón de Mixquic, donde por tradición se hace una velada y miles de personas de otras alcaldías y entidades lo visitan, esta vez los propios pobladores solicitaron a la gente que no acuda.

“Es un llamado general para que la gente no asista a Mixquic, lo pidió la propia población de Mixquic, no es una imposición, sino ellos mismos lo están solicitando y están viendo con la alcaldía si es que hay ciertos horarios de apertura para la propia población, dado que es un panteón comunitario, pero es un llamado general a que no asistamos a Mixquic este año, pero que compremos nuestro cempasúchil”, dijo la jefa de gobierno.

Y pidió a los capitalinos que mejor monten ofrendas en sus casas y no hagan reuniones de más de 10 personas para evitar contagios de covid-19.

Celebración virtual

El secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, informó que este año, debido a la pandemia, el gobierno capitalino hará una celebración virtual por el Día de Muertos, para contribuir a mantener viva la tradición y procurar el cuidado de la salud.

La celebración será organizada por la Secretaría de Cultura, el Fondo Mixto de Promoción Turística y el canal público local Capital 21, con la campaña “Ofrenda Infinita desde tu Casa. Celebración Virtual de Día de Muertos 2020”.

El festejo consiste en que la ciudadanía ponga ofrendas en sus casas, les tome fotografías y las comparta en línea en la página de la Secretaría de Cultura y sus redes sociales con el hashtag#ofrendainfinita. Además, el canal 21 transmitirá los eventos que se hicieron el año pasado, como el Mega Desfile del Día de Muertos 2019.

Sebastián Ramírez Mendoza, encargado de despacho de la Dirección General del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, informó que del 26 de octubre al 2 de noviembre se transmitirán talleres y reportajes para elaborar ofrendas. Además, en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), se presentará el programa “Cine Mictlán”, con películas de terror, así como una serie de documentales mexicanos de Procine.

La programación de las actividades se puede consultar en el sitio de internet www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/.