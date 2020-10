Círculo cercano a Sheinbaum deberá aislarse para evitar contagios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como lo indica el protocolo al conocerse el resultado positivo de una prueba covid-19, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que varios integrantes de su gabinete y de su equipo cercano, y algunos alcaldes con quienes tuvo contacto cercano en días recientes, deberán aislarse para evitar posibles contagios.

En videoconferencia desde su casa, en la alcaldía Tlalpan, informó que entre los funcionarios aislados está el consejero jurídico, Néstor Vargas; la directora general de Organización Técnica e Institucional, Luisa Abreu, y el asesor de Programas y Proyectos Estratégicos "D", Carlos Augusto Morales, quienes le ayudan directamente.

También habló de los alcaldes con quienes tuvo contacto recientemente: “El sábado estuve en Miguel Hidalgo (Víctor Romo), el domingo estuve cerca de los alcaldes de Venustiano Carranza (Julio César Moreno) y GAM (Francisco Chíguil). Aunque estuvimos en un lugar abierto, todos con cubrebocas, ahí la probabilidad es mucho menor. Pero ellos, justamente acabamos de mandarnos mensaje para aislarnos y tomarnos la prueba en su momento. Y en general de mi equipo de trabajo con el que he estado en contacto, más bien directamente en mi oficina”.

Sheinbaum recordó que a partir de la pandemia la mayoría de sus reuniones con integrantes de su gabinete son a distancia. Y mencionó que los secretarios de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, y de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, así como la directora del Metro, Florencia Serranía, y el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, también se contagiaron, pero se recuperaron satisfactoriamente.

#EnVivo uD83DuDD34uD83DuDCF9 Protégete y protege a los demás.https://t.co/ikhXrC0zx4 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 27, 2020



El protocolo a seguir

La mandataria capitalina explicó que el pasado lunes 12 se hizo la prueba y salió negativa. No obstante, ayer por la mañana se hizo otra prueba PCR “por estar en contacto con algunas personas y obviamente por el encargo que ocupo”. Por la noche le informaron que el resultado fue positivo. “Me sorprendió, la verdad, porque me siento muy bien, que haya salido positiva”, agregó.

Según la secretaria de Salud, Oliva López, la jefa de gobierno deberá hacerse una prueba dentro de tres semanas.

“Hay que dejar correr el tiempo para ver si se expresa alguna sintomatología, pero sería en 15 días sin problema o, como ya es un caso confirmado, en tres semanas. Eso sería la recomendación”.

Añadió: “Ella debe aislarse, sus contactos directos ya están aislados desde el momento en que ella tuvo resultado positivo y les avisó. Y el resto de los compañeros que tuvieron algún contacto más esporádico, sólo estar vigilando porque está circulando el virus y estamos en pandemia, entonces todos debemos cuidarnos y no bajar la guardia”.

Si Sheinbaum tuviera síntomas que le impidieran seguir al frente del gobierno capitalino por algunos días, en su lugar se quedaría “un equipo” coordinado por el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real.



Evaluarán actos públicos

Cuestionada sobre si, tras su recuperación, retomará su asistencia a actos públicos en las distintas alcaldías, como lo hace desde el 18 de junio --incluso con el riesgo de que haya aglomeraciones de vecinos, como ocurrió recientemente en Xochimilco--, la mandataria capitalina contestó:

“Estos eventos los realizo así desde hace ya cerca de cuatro meses. He estado realizando cuatro eventos, como ustedes han sido testigos, pues lo hacemos con mucha responsabilidad, con sana distancia. A veces sí se acerca alguna persona y siempre buscamos pues que use cubrebocas, que esté a sana distancia”.

--¿Sí seguirán entonces los eventos públicos con usted?



--Ya lo vamos a evaluar. Ahorita, por lo pronto, la orientación directa que he recibido de la secretaria de Salud es el aislamiento total. Yo vivo con mi pareja aquí en mi casa. Entonces, estamos aquí con sana distancia. Él todavía no sabemos si es positivo o no. Y tomar todas las medidas y estar permanentemente con el oxímetro, como ya sabemos, con la temperatura, bien hidratado, y en caso de tener algún síntoma pues hablar al médico.