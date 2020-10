La CDMX seguirá en semáforo naranja por covid-19... pero podría restringir horarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que la Ciudad de México no regresará la próxima semana a semáforo epidemiológico rojo por la epidemia de covid-19; sin embargo, dijo que se evalúa si se aplicarán algunas restricciones de horarios o de actividades económicas.

“No vamos a pasar a rojo mañana. Estamos evaluando alguna posibilidad de restricción en algunos horarios, lo estamos evaluando a partir del incremento, no sólo en la hospitalización, sino en ingresos hospitalarios… Mañana informaremos si hay restricción adicional”, aseguró en videoconferencia.

La mandataria capitalina, quien está contagiada del virus SARS-CoV-2, dijo que su equipo de trabajo, en coordinación con el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud federal, Hugo López-Gatell, analiza si es necesario implementar restricciones para la semana del 2 al 8 de noviembre, debido a que en esta semana “crecieron un poco las hospitalizaciones” de pacientes con covid-19 en la Ciudad de México.

“No pensamos pasar a semáforo rojo y estamos evaluando si tomamos medidas de mayor restricción mañana y, si no, si sigue aumentando la próxima semana, ya tendríamos que hacerlo la próxima semana”.

Detalló que en las decisiones de cada semana se toman “con toda responsabilidad, sin ninguna presión, poniendo siempre en balance la actividad económica, los empleos, los ingresos familiares y la protección a la salud”.

Sheinbaum Pardo reiteró que, desafortunadamente, aún no es tiempo de permitir el regreso a las oficinas ni la realización de fiestas en salones como bodas, bautizos, entre otros. De hecho, respaldó la decisión del alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Romo, de cancelar la celebración de la boda de la actriz Ninel Conde, en el Museo Casa de la Bola, que se haría este miércoles por la tarde.

También reconoció que hay hartazgo de la ciudadanía por no poder hacer sus actividades normales, “pero no nos vamos a cansar” de pedir que actúen con responsabilidad. Luego, reiteró que en la Ciudad de México no se implementará toque de queda y expresó por enésima vez su confianza en los capitalinos de que tomen las medidas preventivas para evitar contagios del virus.