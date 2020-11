¿Qué células delictivas asolan el Centro Histórico de la CDMX?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Centro Histórico de la Ciudad de México existen al menos seis “células” delictivas que son escisiones, principalmente de “La Unión Tepito”, dedicadas a generar violencia al cometer los delitos de narcomenudeo, extorsión, despojo de inmuebles, homicidio y préstamo de dinero, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

La primera es la célula liderada por “El Fabián, de la Ronda 88”, dedicada a la venta y distribución de droga y generación de violencia.

La segunda, relacionada con “La Unión Tepito”, es dirigida por “El Chori”, “El Barbas” y “El Dylan” y enfocada a la venta y distribución de droga, el cobro de piso y extorsión, con los cuales generan violencia en la zona.

La tercera célula identificada es la que encabeza “Juan Balta”, especializada en el despojo de inmuebles y homicidios “por encargo”.

La cuarta es la de Oscar Andrés “N”, alias “El Lunares” –exlíder de “La Unión Tepito”, detenido y preso en febrero pasado-, que lideran sus padres y un hermano del mismo, dedicada principalmente al narcotráfico.

La quinta célula es una dirigida por personas de nacionalidad colombiana que practican la extorsión en su modalidad de los préstamos “gota a gota”.

Mientras que la sexta es la “3AD”, escisión también de La Unión, fundada por “Lenin” (Canchola), que opera también en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, donde fueron detenidos dos servidores públicos, presuntos integrantes de ese grupo, el pasado 10 de octubre.

En videoconferencia, el jefe de la policía aseguró que estos grupos operan en colonias que conforman el Centro Histórico de la CDMX, en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Añadió que suelen cometer sus ilícitos a nombre de La Unión Tepito para intimar con mayor facilidad a sus víctimas.

“No solo es la Unión Tepito, hay células ya fragmentadas que toman el nombre de Unión Tepito porque es más fácil intimidar cuando llegan al nombre de... Lo comentamos la vez pasada, que llegaban a extorsionar al nombre de Cártel Jalisco, pues es más fácil intimidar mencionando un grupo o a un cártel que mencionando que es una célula independiente”, explicó.

El combate y la Fuerza AntiUnión

El titular de la SSC, Omar García Harfuch, destacó que “en todas y en cada una de estas células que tenemos identificadas ha habido detenidos. No hay una sola célula, una sola organización de éstas en la que no tengamos detenidos y la que no haya sufrido un debilitamiento. De ahí la atomización de estos grupos. Mientras más se atomizan, es más fácil para nosotros la detección y es más fácil detenerlos posteriormente”.

Según el funcionario, de octubre de 2019 a octubre de 2020 en la zona centro de la CDMX se han ejecutado 58 cateos: 30 en la alcaldía Cuauhtémoc y 28 en la Venustiano Carranza, de los que fueron detenidas 147 personas. En ese mismo lapso, fueron detenidos 18 “objetivos prioritarios”: 12 en Cuauhtémoc y 6 en alcaldía Venustiano Carranza.

Y reconoció que “nos faltan muchos objetivos y seguramente nos van a faltar, pues siempre objetivos por detener”.

Respecto a la operación del grupo “Fuerza AntiUnión”, el jefe de la policía capitalina afirmó que es “de los grupos que más hemos golpeado”, desde mayo de 2019, con la detención de su líder apodado “El Tortas”, así como de dos de sus sucesores, hasta lograr que en la actualidad sea “de los grupos más débiles que tenemos”.

Luego, aclaró que desde la SSC “les pegamos a todos los que cometan un delito, sin importar de qué grupo sean”.

Y concluyó: “La policía y el grupo de análisis que tenemos al momento de que están organizando las investigaciones de que hubo un homicidio, de que hubo una instrucción, no estamos verificando a qué grupo es, sino que se le da seguimiento al sujeto, a las personas, al grupito que participó y posteriormente ya en la detención nos damos cuenta, en la mayoría de los casos, de qué o a qué célula pertenecen”.