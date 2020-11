Separan a profesor de la FES-Aragón por impartir cátedra “desde el clasismo y la xenofobia”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un profesor de la carrera de Derecho fue sancionado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (FES-Aragón UNAM), tras divulgarse un video en el que se expresa de forma racista de las caravanas migrantes.

A través de un comunicado y sin mencionar el nombre del catedrático, en la página oficial de la FES-Aragón se precisa que ante la denuncia pública realizada en medios de comunicación y redes sociales, “donde un profesor expresa comentarios contrarios a los principios universitarios y al respeto universal e inalienable a los derechos universales bajo premisas discriminatorias”, la dirección de la institución “tomó la decisión de separar de cualquier contacto con la comunidad estudiantil al profesor que imparte la asignatura de Teoría Económica en la Licenciatura de Derecho”.

El comunicado, fechado este miércoles 11, indica que la medida tomada es para “dar seguimiento oficial a los procesos y normatividad universitaria”, considerando que “en nuestra sociedad, xenofobia, racismo, clasismo, violencia de género y cualquier otra forma de expresión segregatoria y discriminatoria no debe tener cabida”.

La sanción se dio a conocer luego de que en la cuenta de Twitter de la colectiva Violetas FES Aragón se divulgaron videos con las expresiones del profesor Adán Noé Martínez Castañeda, mientras impartía su cátedra “desde el clasismo, la xenofobia y estereotipando personas”.

De acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Martínez Castañeda tiene la cédula profesional 08811566 y obtuvo la Licenciatura en Derecho en 2014, por la UNAM.

En un primer video, de la serie extraída de videoconferencias, se ve a un profesor que, antes de emitir su opinión “desde el punto de vista económico”, se disculpa con los estudiantes que son “pro vida” para referirse a los migrantes centroamericanos que atravesaron México en caravanas.

“Todo lo que pasó con las oleadas de migrantes cuando muchos tomaron la postura de ‘hay que apoyarlos, es que son humanos’, si me hubieran preguntado a mí, los llevó a todos a un campo de concentración, los quemamos y los bañamos como Hitler.

“¡Ojo, ojo! Entiéndame el tema económico, no social, no humano, no bonito”, se escucha decir al profesor en 32 segundos que dura el video.

En otro video de 17 segundos se ve al mismo catedrático preguntar a sus alumnos si la colonia Ejército de Oriente está en la alcaldía Iztapalapa, y continúa: “Vamos a suponer que ustedes viven en Ejército de Oriente y no tienen agua, pero a ustedes sí les gusta bañarse, a diferencia de las personas que generalmente habitan ahí”.

En la tercera videograbación, el profesor Martínez Castañeda critica la participación en marchas en las que se dañan inmuebles: “Muchas personas van a marchas sin sentido y van gritando ‘¡Que haiga justicia!’ (sic) pero se quedan en gritos mundanos porque no hay una educación más allá, no hay un deseo de superación, y no entienden la manera de exigirle al gobierno”.

Al mostrar los videos, la colectiva Violetas cuestiona si la posición del profesor es la base de la formación de los estudiantes de la carrera de Derecho en la FES Aragón.

Además, critica que la facultad cuente con profesores con “nula conciencia social, valores humanos y nulo conocimiento en derechos humanos”, sin contar con que, para la organización, la licenciatura es “sumamente machista, misógina y con el mayor número de alumnos y profesores acosadores”.

Las feministas advierten que “el acoso, la misoginia, el machismo, la xenofobia, el clasismo y el racismo no son parte de una buena cátedra”.