El programa Hoy No Circula vuelve a la normalidad este viernes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió las medidas establecidas por contaminación en el Valle de México --incluido el Doble Hoy No Circula--, debido a que a las 20 horas de este jueves se registró un valor máximo de 56 ppb de concentración horaria normada de ozono en la estación Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón.

En un comunicado, explicó que la información meteorológica más reciente indica que mañana, viernes 13, “el sistema de alta presión que ocasionó estabilidad atmosférica perderá intensidad, debido a que se alejará del centro del país, con lo que el viento incrementará su velocidad, propiciando una mejor dispersión de contaminantes”.

Además, llamó a la población a que siga participando en la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y evitar el uso del automóvil.

Ayer por la tarde la CAMe informó que, por la alta concentración de ozono al sur de la capital, este jueves no circularían los autos con holograma de verificación 1 y 2 con terminación de placa par, todos los de engomado verde terminación de placa 1 y 2, así como los que no tienen holograma de verificación o llevan matrículas formadas por letras.

La medida se tomó luego de que a las 16 horas se registró un valor máximo de ozono de 159 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicada en la alcaldía Coyoacán.