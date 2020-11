Ni multas ni estado de sitio por covid-19 en la CDMX: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el aumento en el número de hospitalizaciones y defunciones por covid-19 en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno fortalece de nuevo su sistema hospitalario y continúa su apuesta a la responsabilidad de la ciudadanía, por lo que aclaró que no habrá multas ni “estado de sitio”.

“Pensar que en la ciudad vamos a multar a la ciudadanía que no traiga cubrebocas o vamos a entrar a un proceso en donde nadie sale a las 10 de la noche por decisión del Estado y hay estado de sitio, eso no. Eso no va a haber en la Ciudad de México. Y confiamos en la ciudadanía, confiamos en la gente y vamos a seguir informando y promoviendo”, aseguró.

En videoconferencia, dijo que ante la alerta por los números covid-19, su gobierno refuerza “nuevamente” las medidas interhospitalarias, además de que ya retomó las reuniones diarias con el gobierno federal –las hacían cada tercer día–, y reforzará la regulación de ambulancias interinstituciones. También destacó que la CDMX aún tiene cerca de 50% de la capacidad hospitalaria disponible.

La mandataria local defendió la “efectividad” de las diferentes campañas que su gobierno ha lanzado desde el inicio de la pandemia para evitar los contagios y que no se desborde la capacidad hospitalaria.

De hecho, destacó que, con la apertura de distintas actividades económicas a la par del control de la pandemia, un signo de recuperación es que, al cierre de octubre, se recuperaron alrededor de 36 mil empleos “por encima de las pérdidas en los meses anteriores”, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sheinbaum dijo que esta semana su gobierno espera el impacto que tendrá la reducción de horario en el cierre de restaurantes y la suspensión del programa “Reabra” que permitía a bares y cantinas funcionar como restaurantes, y “si es necesario tomar otras medidas, las tomaremos”.

Lo más importante para el gobierno de la ciudad, dijo, “es la conciencia de la gente. Hoy lo dijo el presidente y estamos de acuerdo con ello, no es cuestión de que los policías vayan a cada lugar a cerrar una fiesta privada, sino que asumamos la responsabilidad como ciudadanos todos y todas, de que tenemos que seguir tomando las medidas de sana distancia, del uso de cubrebocas, de que todavía no es tiempo de la celebración de fiestas y seguir con las medidas preventivas”.

Y añadió: “A diferencia de muchos estados de la República, que utilizan a la policía, que utilizan multas u otras ciudades del mundo, nosotros creemos en la conciencia, en la educación, en la responsabilidad ciudadana. Siempre va a ser así, es un principio para nosotros; es un principio de una ciudad democrática, de una ciudad libertaria. Entonces, ni vamos a llegar a los estados de sitio, ni vamos a llegar a la multa de las personas, sino a la comunicación, a la concientización”.

La jefa de gobierno dijo lo anterior, luego de anunciar que el Circuito Interior tendrá carriles reversibles a partir de la próxima semana, en sus tramos de La Raza - Leibinitz y Alfonso Reyes- Benjamín Franklin de 7 a 9 horas y en Ejército Nacional de 17 a 20 horas.