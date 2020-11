Sheinbaum: "voluntario" y "sin sanciones", el sistema para identificar covid-19 en espacios cerrados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El registro mediante el teléfono celular de un código QR al entrar a establecimientos comerciales cerrados en la Ciudad de México, para identificar casos positivos de covid-19, será “voluntario” y “sin sanciones”, además de que “no viola datos personales”, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de la polémica que generó en redes sociales el anuncio.

“El día de hoy sale la publicación en la Gaceta (Oficial de la Ciudad de México) y la idea es que sea una incorporación voluntaria, no va a haber una sanción a quien no lo haga, pero todos están de acuerdo. Ayer tuve una reunión con las cámaras empresariales que también nos van a acompañar en la conferencia de prensa del día de mañana, del anuncio del Semáforo, y todos están de acuerdo en implementarlo y se va a ir implementando poco a poco”, precisó este jueves.

De acuerdo con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), el próximo lunes 23 empezará a funcionar el “Sistema para la identificación de contagios en espacios cerrados”, cuyo propósito es frenar el incremento de hospitalizaciones en la capital.

Sin embargo, la medida generó dudas y molestia entre los capitalinos, principalmente en redes sociales, así como señalamientos –por parte de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)-- de presunta violación a los derechos humanos a la privacidad y a la no discriminación, en particular en poblaciones vulnerables.

Cuestionada al respecto esta mañana, Sheinbaum Pardo defendió: “No se viola ningún dato personal. La idea nuestra es generar todo lo que esté a nuestro alcance, todo, obviamente protegiendo los derechos humanos, la privacidad de las personas, pero hacer todo lo que está en nuestras manos para evitar que más personas lleguen a los hospitales, y el mayor número de decesos por covid-19 en la ciudad”.

“Voluntario” y “sin sanciones”

La mandataria local señaló que la medida se ha aplicado en otros países y busca “evitar un cierre total de la actividad económica que en este momento se vuelve muy, muy complejo”.

Añadió: “Todo esto es voluntario, pero sí estamos pidiéndole a los negocios que instalen este esquema para que se pueda hacer. A los adultos mayores, lo pueden hacer a través de un teléfono de manera digital, y si no tienen teléfono, pues no tendrán acceso a esta posibilidad”.

Al preguntarle si habrá sanciones a los establecimientos que no implementen la medida, la morenista respondió: “No va a haber sanciones, no va a haber multas a quien no lo haga, pero sí hay una participación muy grande de todos los empresarios para poderlo hacer y estamos invitando a la ciudadanía a que lo haga”.

--¿Entonces no se suspenderían las actividades a quien no acate está indicación, a partir del lunes que iniciarían las verificaciones? –se le cuestionó.

--No, no, no. Inclusive en la mayoría de los casos, inclusive en todas las medidas sanitarias –cuando no cumplen con un 30% de ocupación y demás– siempre llega el Invea (Instituto de Verificación Administrativa) primero a orientar y ha habido algunos casos en donde hay suspensión porque siguen y siguen en una circunstancia en donde no se acatan las medidas sanitarias –respondió Sheinbaum.

“En este caso, estamos invitando a todos los negocios a que ocupen este mecanismo, porque eso nos va a permitir que no cerremos actividades, en la medida de lo posible”, finalizó.