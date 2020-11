Desata polémica la detención de los youtubers “Rata Política” y “Cerdonio Fifi” por presunto acoso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los youtubers “Rata Política” y “Cerdonio Fifi” fueron detenidos ayer por la noche por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a petición de mujeres que se manifestaban alrededor del llamado “Antimonumenta”, en la avenida Juárez, en el centro de la capital, y los acusaron de que les estaban grabando partes de su cuerpo sin su consentimiento.

En un video grabado en el momento en que eran llevados en una patrulla de la Policía Auxiliar, los detenidos dijeron que solo estaban grabando “un especial de Halloween” cuando fueron agredidos e incomunicados por las autoridades.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los comunicadores están bien y rinden su declaración ministerial en la Fiscalía de Atención a Delitos Sexuales. Dijo que pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que las investigaciones se lleven “con toda transparencia y justicia” y que vigilará “que no haya acusaciones injustas, ni tampoco violaciones a la intimidad de las mujeres”.

La detención

De acuerdo con la SSC, la detención de los youtubers fue en respuesta a la denuncia y petición de nueve mujeres que participaban en una actividad política cultural en calles del Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, y los señalaron como posibles responsables de cometer delitos sexuales en su contra.

“Las afectadas manifestaron que los hombres transmitían en vivo una entrevista para un canal de Youtube, pero cuando ellas dieron vuelta comenzaron a grabarles los glúteos, por lo que regresaron con los posibles responsables para indicarles borraran el video, momento en que fueron agredidas físicamente, así como insultadas verbalmente con lenguaje sexista y violento contra ellas”, aseguró la dependencia en una tarjeta informativa esta mañana.

Por ello, las mujeres pidieron el apoyo de los policías auxiliares para detener a los presuntos agresores, quienes fueron llevados ante las autoridades de la Sexta Agencia Especializada en Delitos Sexuales, de la FGJCDMX, “donde las afectadas comparecieron ante el agente del Ministerio Público quien determinará la situación legal de los involucrados”.

En videos difundidos en las redes sociales, se observa que los youtubers se acercan a la “Antimonumenta” –un lugar dedicado a las víctimas de violencia de género y feminicidio”- donde se hacía una manifestación por el Día de Muertos, y una de las participantes los acusa de acoso y de estarles grabando su cuerpo sin su consentimiento.

El hecho provocó un enfrentamiento y la detención de los dos hombres, quienes fueron subidos a una camioneta de la Policía Auxiliar. En el video se ve que “Cerdonio Fifi” lleva rota la playera, mientras que “Rata Política” se queja de que le lastimaron el brazo.

En otro video tomado mientras iban a bordo de la patrulla, “Rata Política” acusa: “Los oficiales no nos brindaron ayuda cuando mi esposa fue agredida. Ella no sabe adónde vamos, no sabe adónde nos llevan. Estamos incomunicados, obviamente coartados de nuestra libertad, y agredidos. Miren, me rompieron la camisa, me lastimaron. Por favor, les pedimos su ayuda porque simplemente íbamos grabando el especial de Halloween. Amigos que nos puedan ayudar nos están llevando a la Cuauhtémoc.

La transmisión en vivo en redes sociales desató la polémica, la mayoría en defensa de los comunicadores y con la exigencia de que la policía también detuviera a las mujeres que los acusaron. El hashtag#RatitaNoEstásSolo se volvió tendencia.

Sheinbaum pide transparencia y justicia

Esta mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sheibaum se refirió a los hechos y dijo que revisaría si en la detención se respetaron los derechos humanos de las denunciantes y de los youtubers y pidió a la Fiscalía que la investigación se realizara con “transparencia y justicia”.

En su cuenta de Twitter, escribió: “Ayer por la noche se registró una riña entre un grupo de mujeres que realizaban actividades de difusión en Av. Juárez y Eje Central y dos hombres. Al arribar la policía, las mujeres denunciaron que ellos estaban filmando sus cuerpos sin su consentimiento”.

Al abrir un hilo, continuó: “Ante ello elementos de @SSC_CDMX los detuvieron y presentaron a la fiscalía de delitos sexuales de la @FiscaliaCDMX”. La Fiscalía informa que están rindiendo declaración. También me informan que uno de ellos solicitó revisión médica por problemas de respiración...”

Siguió: “... por lo que fue trasladado a un hospital, se le atendió, se encuentra bien y está por regresar a la agencia del MP. He solicitado que se revisen videos del @C5_CDMX para verificar que la detención se llevó con los protocolos de derechos humanos”.

La mandataria capitalina añadió que solicitó “respetuosamente a la @FiscaliaCDMX que las investigaciones se lleven con toda transparencia y justicia para que se informe a la ciudadanía. Estaré vigilante a que no haya acusaciones injustas, ni tampoco violaciones a la intimidad de las mujeres”.

En un último mensaje, afirmó: “Que se actúe de forma responsable y justa. En este momento, he pedido al subsecretario del @GobCDMX, @arturomedinap, que acuda a la agencia para atender las solicitudes y verificar que se actúe conforme a derecho”.

FGJCDMX toma declaraciones

En tanto, la FGJCDMX informó que integra “apegada irrestrictamente al marco de la ley”, la indagatoria por la detención de los youtubers para deslindar las responsabilidades correspondientes.

En una tarjeta informativa, afirmó que los acusados fueron señalados por grabar partes íntimas y hacer tocamientos a las mujeres víctimas por lo que se inició una carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos de abuso sexual y contra la intimidad.

La Fiscalía dijo que el médico legista que revisó a los detenidos refirió que “no presentan lesiones que pongan en riesgo su integridad física”. Añadió que trabaja en la certificación médica de las víctimas, “entre ellas algunas personas menores de edad, quienes se encuentran en el proceso de presentar su declaración ministerial, ya que, por su calidad, deben acudir acompañadas de un adulto y en horario diurno”.

Hasta el momento, ha recibido la declaración de tres posibles víctimas y un testigo de los hechos. En el transcurso del día se espera que otras personas pudieran presentarse ante la autoridad ministerial.

En tanto, expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales en las disciplinas de medicina y psicología, y elementos de la Policía de Investigación (PDI) ya recaban videos públicos y privados, así como testimonios de personas presentes durante los hechos.

Al final, la FGJCDMX dijo que personal de la Dirección General de Derechos Humanos de la institución está atento del desarrollo de la indagatoria en la que se realizan todas las diligencias necesarias y “se procederá conforme a derecho, a fin de que la actuación del Ministerio Público sea apegada a la ley”.