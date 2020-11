Por falta de personal, inconsistencias en informes de gobierno: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que las posibles inconsistencias en la entrega de informes de su primer año de gobierno tienen que ver con que a muchos de los empleados, quienes debían entregar la información a las auditorías Superior de la Federación y de la Ciudad de México, les dio covid-19 o están en sus casas por ser población de riesgo, o bien tienen hijos pequeños.

Aseguró que por la falta de personal se presentaron mayores cargas de trabajo y eso afectó en la entrega de información. No obstante, afirmó que en 2019 no se hizo mal uso de los recursos públicos de la capital y que todas las observaciones quedarán solventadas en tiempo y con total transparencia.

"Muchas de las personas que en ese momento entregaron estos informes que solicitó la Auditoría Superior estaban enfermos de covid. Tuvimos ahí un número muy importante de personas administrativas que estaban trabajando y que tuvieron covid. Entonces, a lo mejor algunas firmas de algunos funcionarios que tenían covid en ese momento no fueron entregadas, pero eso no quiere decir que haya habido un mal uso de los recursos ni mucho menos", sostuvo en videoconferencia.

La mandataria capitalina defendió el manejo transparente de los fondos federales y en particular el uso que la Secretaría de Salud (Sedesa) ha dado al presupuesto por las compras expeditas destinadas a la pandemia por el SARS-Cov-2.

E insistió: “Este año estamos trabajando con menos de la mitad del personal que normalmente trabaja en las distintas áreas administrativas de la ciudad, muchos que, por razones de diabetes o algunas otras comorbilidades o incluso mujeres que, por cuidar a sus hijos desde el primer momento, les dimos la oportunidad de que pudieran estar en su casa para cuidarlos, pues no están asistiendo a las áreas, además de aquellos que desafortunadamente enfermaron de covid".



Con más de 20 años de experiencia en el servicio público, la exsecretaria de Medio Ambiente local afirmó: "Aquí lo más importante y lo fundamental es erradicar la corrupción. Muchas veces un tema menor, de una falta administrativa menor, que no tenga que ver con uso de recursos, con malversación de fondos, etcétera, es sancionado como si hubiera sido un acto de corrupción, y en este caso no es así”.

Añadió: “Pero todo eso evidentemente tiene que aclararse a la Auditoría Superior de la Ciudad y de la Federación, y se va a hacer en tiempo y forma".

Y fue clara al señalar que si se detecta un desvío de recursos públicos se sancionará conforme a la ley. “No existe desvío de recursos y, en caso de encontrarse algún mal uso, pues tiene que sancionarse con todo el peso de la ley. Pero lo que es cierto es que ha habido un trabajo muy intenso de las distintas áreas administrativas del gobierno de la ciudad, y yo me imagino que de todos los gobiernos de los estados y de la Federación”.



Las auditorías

Como parte del segundo informe de la cuenta pública 2019, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) reportó irregularidades en contratos, falta de justificación en licitaciones públicas en diversas alcaldías, y anomalías administrativas y financieras en dependencias del gobierno de Sheinbaum Pardo.

En su análisis emitió 522 recomendaciones, resultado de 80 auditorías; de éstas, 28 se determinaron como potenciales promociones de acciones ante la Secretaría de la Contraloría, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Procuraduría Fiscal y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Entre las recomendaciones hechas están las del Instituto del Deporte, por anomalías en el registro de ingresos por venta de bienes y servicios. Por ejemplo, las relacionadas con el estadio de los Diablos Rojos. En la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) se hallaron omisiones en procedimientos de licitación para adquirir camiones tipo pipa, y equipo de biodigestión y separador sólido.

En tanto, a la Secretaría de la Contraloría General se le encontraron faltas en el arrendamiento del edificio que ocupaba en Tlaxcoaque; lo mismo ocurrió en la Secretaría de Turismo por el edificio de Nuevo León 56. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) fue señalada por deficiencias en el programa de comedores comunitarios.