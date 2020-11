Jorge, de la prepa 5 de la UNAM, no desapareció el día de la broma, dice su hermana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Maribel Alegría, quien se identificó como media hermana de Jorge Barrera Ríos, el estudiante de la Prepa 5 de la UNAM, de quien aún se desconoce su paradero, aclaró que la broma que lo hizo ir al plantel fue el 23 de octubre y que fue acompañado por su madre. Sin embargo, los días subsecuentes siguió siendo objeto de “burlas” por parte de sus compañeros, pero no fue sino hasta el día 26 en que decidió salir de casa sin su celular y desde entonces no se sabe nada de él.

La información reveló a través de su cuenta de Facebook publicado al filo de las 5:00 horas de este jueves.

“Quiero aclarar algunos detalles sobre la desaparición de mi hermano Jorge Barrera. El 23 de octubre 2020 que le jugaron la mala broma a Jorge diciendo que el examen que iba a presentar ese día sería presencial en la prepa 5 y no por internet, el iba acompañado con nuestra mamá y regresaron a la casa para que Jorge presentará el examen en línea (sic).

"Mi hermano al darse cuenta que era una broma les expresó su malestar porque él no tenia las facilidades para moverse en ese momento e hizo lo posible para cumplir. Sin embargo, todo el fin de semana siguieron molestando y burlándose de todo lo que había sucedido.

"Para el día 26 de Octubre sale de la casa como a la 1pm, diciendo que regresaría a las 5 de la tarde, dejando el celular por qué no lo dejaban de molestar y hasta el momento no se sabe de su paradero".

Según su misma cuenta de Facebook, a las 13:40 horas de este día volvió a escribir:

“Buenas tardes a todos, como ya saben esta noticia de Jorge se ha hecho viral y han aparecido varias versiones de la historia por lo que siento necesario poner en contexto a aquellos que no nos conocen, empezando por aclarar que Jorge Barrera Ríos es mi medio hermano por parte de madre por esto mismo no compartimos el primer apellido.

"Hoy mi mamá y otros padres de familia, tendrían una junta con directivos de Prepa 5 para llegar a un acuerdo sobre todo esto, y tomar una decisión sobre el futuro académico de las personas involucradas. Aunque lo único que nosotros queremos es que Jorge vuelva sano y salvo.

"Quiero recalcar que todo lo que publique anteriormente fue a petición de mi mamá que no tiene una cuenta de Facebook y quien me comentó que la UNAM desde el momento que se enteró de la situación siempre mostró todo su apoyo incluso dandole la opción de cambiarse del plantel para evitar el bullying. Por lo anterior no puedo dar mas detalles hasta saber la resolución.

Agradezco todas las muestras de apoyo que hemos recibido de ustedes, porque eso nos sigue dando mucha fé, seguimos creyendo que aparecerá pronto. #NosFaltaJorge”, concluye su mensaje.

A través de la cuenta de la usuaria registrada solo como Karla, se subió el audio de una llamada que al parecer ella realiza a la mamá de Jorge, al teléfono de su hijo:

En esta llamada, la usuaria de Facebook le pide a la señora enviar un mensaje:

“Habla la mamá de Jorge Barrera, solamente quiero comunicarles que mi hijo no trae el celular, por eso no lo podemos contactar, el celular que suena es el de él, pero lo tengo yo, yo soy quien contesto. Gracias a todos por su apoyo”, dice la señora.

La usuaria Karla, agrega: “Vamos a seguir compartiendo y pidiendo a la Secretaría de Seguridad que los apoye y que revise cámaras porque seguro en toda la ciudad hay…”.

Por la mañana, los alumnos señalados por sus mismos compañeros como los responsables de la “broma” escolar, cerraron sus redes sociales.