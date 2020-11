Más de 10 mil policías vigilan en el operativo Buen Fin 2020 en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementa un operativo de seguridad y vialidad con 10 mil 624 policías, 763 patrullas, 27 motocicletas, una ambulancia y un helicóptero alrededor de los lugares comerciales para salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas que acudan al llamado “Buen Fin 2020”, del 9 al 22 de noviembre.

Así, estarán vigiladas las inmediaciones de centros comerciales, lugares de esparcimiento, bancos y cajeros automáticos, además de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), la Central de Abasto, los corredores turísticos y gastronómicos del Centro Histórico, así como los centros y kioskos en las 16 alcaldías.

En un comunicado, la dependencia agregó que los uniformados promoverán e implementarán el debido cumplimiento a las medidas sanitarias, para evitar la propagación del covid-19, entre ellos, el uso de cubrebocas y gel antibacterial, así como evitar la concentración y aglomeración en centros de venta de productos y servicios, y de preferencia la presencia de adultos con un solo acompañante y sin menores de edad.

La SSC recomendó a los capitalinos usar mecanismos electrónicos confiables al realizar el pago de sus compras; no perder de vista sus tarjetas bancarias; no contar dinero en efectivo en lugares públicos, ni acudir solos a retirar dinero en cajeros electrónicos; verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos; comprobar que los sitios web a los que ingresan sean seguros y evitar ingresar a sitios mediante enlaces o anuncios incrustados en correos electrónicos.

La Central de Abasto (CEDA) también realizará un operativo especial con más de 300 efectivos de la Policía Auxiliar, Policía Preventiva, De Investigación, Tránsito, Metropolitanos; en conjunto con la Coordinación de Seguridad, Vialidad y Protección Civil de la CEDA y elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Habrá controles de vigilancia en entradas y salidas, patrullaje al interior y exterior, apoyo vial para agilizar el congestionamiento vehicular, y atención a usuarios a través de línea telefónica para emergencias al número 55 5694 6236 o al 911.

Además, los policías continuarán con recorridos en motocicletas y pie tierra, por estacionamientos aéreos, cabeceras, pasillos, andenes de carga y descarga, acompañamiento a los usuarios que acudan a alguna de las sucursales bancarias en el interior de la Central de Abasto y que requieran este servicio.