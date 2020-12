Aunque la CDMX ya rebasó el pico de mayo, ahora hay más camas: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ciudad de México ya rebasó el pico máximo de hospitalizaciones que hubo en mayo pasado –cuando estaba en pleno semáforo epidemiológico rojo–, aunque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que las condiciones no son iguales, pues ahora hay más camas para atender a más personas.

En el reporte del gobierno capitalino de este lunes se registraron 4 mil 598 personas hospitalizadas en la CDMX, lo que representa una ocupación hospitalaria de 66%. El pico más alto ocurrió el 22 de mayo cuando había 4 mil 553 camas y la ciudad se encontraba prácticamente con su actividad económica cerrada y con miles de personas en confinamiento.

“Estamos justamente en el límite en que estuvimos en mayo. Y es por eso esta insistencia a la ciudadanía, este llamado. Por eso le llamamos Emergencia por Covid en la Ciudad de México”, dijo este lunes en videoconferencia.

La mandataria local añadió: “creció la capacidad hospitalaria que teníamos en mayo, eso es bueno porque todavía se puede atender a más personas, pero necesitamos entrar a un nivel de estabilización y después de reducción. ¿Cómo lo vamos a lograr? Solo con la participación de todos”.

Explicó que ese aumento se debe a que hace un mes hubo un “relajamiento social” y la gente comenzó a realizar fiestas en lugares cerrados o masivas y, repitió, es donde se registran los mayores contagios, de acuerdo con estudios científicos de otras ciudades del mundo.

Sheinbaum defendió que la política de actuación de su gobierno ante la pandemia está basada en un análisis científico, pero subrayó que se necesita la sensibilidad de la ciudadanía para superarla. “Siempre se pueden tomar más medidas, pero estamos buscando la responsabilidad ciudadana”, dijo.

Cuestionada sobre la nueva forma en que su gobierno comunicará a la ciudadanía el estado de la pandemia en la CDMX, luego de que desde el viernes 11 ya no mencionó el color del semáforo epidemiológico y, más tarde, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, la respaldó y dijo que éste “hasta cierto punto es intrascendente”, la mandataria repitió por enésima vez: “Lo más importante es el llamado de alerta, de emergencia por covid-19”.

“¿Qué mensaje más directo de la jefa de gobierno a los ciudadanos que ‘estamos en alerta por Covid-19? Les pedimos que sigan las 5 reglas… Más allá de un color u otro, lo más importante es este mensaje: quedarnos en casa, sana distancia, no fiestas, no posadas, no reuniones”.

No obstante, adelantó que en los próximos días, “tendremos algunos médicos que explicarán la vulnerabilidad en el tema de frío”. La mandataria destacó que la movilidad de personas en la capital ha disminuido en la mayor parte de la ciudad y que solo se concentra en algunas zonas que, en su mayoría son comerciales.

Por ello, dijo que reforzarán las campañas de comunicación en las colonias “de altisísisimo riesgo”, donde, entre otras actividades, las patrullas de la policía difundirán un mensaje de alerta.

Por su parte, el director general de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino, informó que actualmente el gobierno local hace 4 mil 890 pruebas covid por cada 100 mil habitantes al mes, lo que significa, dijo, que al día, “un 1% de la población se está haciendo la prueba” y recordó que la CDMX hace la mitad “o más” del total que se hacen diario en el país.

En su edición 2301, Proceso adelantó que “en vísperas de la temporada decembrina la Ciudad de México se desliza hacia un escenario dramático: igualar el pico en hospitalizaciones por covid-19 de mayo pasado. Por lo pronto ya alcanza casi 18 mil muertos –un promedio de 133 diarios en tres semanas de noviembre–, una ocupación hospitalaria de 56.2% y la saturación de 25 de los 62 hospitales que atienden a pacientes atacados por el virus. Pero a diferencia del inicio de la pandemia, la economía de la capital es hoy sumamente vulnerable y el gobierno local tiene menos recursos para enfrentar la emergencia”.

Hasta el reporte de ayer por la noche, la CDMX acumuló 262 mil 794 casos confirmados de covid-19, 34 mil 585 activos y 18 mil 976 defunciones.