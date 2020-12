¿Hay capacidad hospitalaria para todos los pacientes en CDMX? Esto responde Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ciudad de México tiene una ocupación hospitalaria de 83% y continúa con la ampliación de camas para la atención de pacientes con covid-19, aunque algunos hospitales “ya no tienen espacio, otros sí”, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la página covid-19 de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), hasta el martes 29 por la mañana se reportaban 5 mil 563 personas hospitalizadas y una capacidad de 6 mil 959 camas.

La mandataria local fue cuestionada sobre el 87% de ocupación que se informó en la conferencia matutina de Palacio Nacional. Al respecto, explicó “ha habido un incremento muy importante de la capacidad hospitalaria, tendríamos que revisar con el doctor Hugo López-Gatell si ya está incorporada todo este incremento en capacidad hospitalaria”.

Detalló que el martes, el IMSS informó que dos hospitales que no estaban dedicados a covid sumarían “un grupo de camas” para esa atención. Además, mañana quedará lista la ampliación en la Unidad Temporal Citibanamex, particularmente de camas de terapia intensiva. También dijo que se abrirán 20 camas adicionales en el Hospital General La Villa, de la Secretaría de Salud local (Sedesa).

Sheinbaum agregó: “Este incremento que se está viendo diario a lo mejor no está reflejado totalmente en los números del gobierno de México, de la Secretaría de Salud. Nosotros los llevamos y estamos sobre el 83% de ocupación hospitalaria”.

-¿Sí hay capacidad ahorita para todos los pacientes?

-Sí hay camas. Obviamente hay algunos hospitales que están más saturados que otros.

Comentó que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “prácticamente ya todas sus camas las está destinando a terapia intensiva en un esquema que hicieron en la CCINSHAE, en donde en otros hospitales se están llevando a los pacientes que no están en terapia intensiva. Toda esta logística que se ha desarrollado en un sistema único de coordinación, ha ayudado mucho para que no haya saturación hospitalaria. A lo mejor algunos hospitales ya no tienen espacio, pero hay otros que sí lo tienen”.