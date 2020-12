Sheinbaum sugiere a Edomex que implemente su propio sistema de pruebas rápidas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que sería “ideal” que el gobierno del Estado de México implemente su propio sistema de compra y aplicación de pruebas rápidas en los municipios conurbados con la Ciudad de México, para cortar la cadena de contagios por covid-19.

De acuerdo con cifras oficiales, 29% de las hospitalizaciones en todas las instituciones que atienden a pacientes con el virus en la capital mexicana, son habitantes de la entidad que gobierna el priista Alfredo del Mazo. Además, muchas de las personas que acuden a los macro quioscos de la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) para hacerse pruebas rápidas compradas por el gobierno de la Ciudad de México viven en distintos municipios mexiquenses.

“Yo creo que lo ideal sería que ellos implementaran este sistema de pruebas rápidas en los municipios conurbados del Estado de México. Eso ayudaría mucho para la identificación de casos positivos y su aislamiento y evitar que se pongan graves. Y, además, pues cortar la cadena de contagios, obviamente”, dijo en videoconferencia.

Al preguntarle si ha hablado con el priista para saber si su administración puede apoyar con recursos económicos para atender mejor la emergencia, respondió: “Yo creo que lo ideal sería, y en ese sentido nos vamos a comunicar con el gobernador, que ellos implementaran y compraran sus propias pruebas rápidas para que pudiera implementarse este sistema de quioscos, que ha sido muy, muy exitoso en la ciudad”.

Agregó que hay pláticas “muy seguido” con el gobernador Del Mazo. “Hemos hecho muchas estrategias conjuntas. No se han aportado recursos, pero estamos por hablar para que nos ayuden… No, no hay un tema de que hayan aportado recursos económicos, pero hay mucha comunicación y coordinación”, aclaró.

La mandataria local comentó que el director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino, habla “muy seguido” con el equipo del gobierno mexiquense e incluso le está pasando la información necesaria para implementar en sus territorios la herramienta del Código QR para detectar casos en riesgo por contacto con personas positivas de covid-19.

“Nos han llamado de distintos estados y con gusto, de manera gratuita y con toda apertura, les vamos a pasar toda la información para que ellos lo tengan y todo el know how de este tema, toda la metodología y el conocimiento para que lo puedan implementar”, finalizó.