Restaurantes en rebeldía: abren sus puertas en semáforo rojo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a los amagos de operativos y sanciones, y aun con la prohibición de abrir sus puertas por la contingencia sanitaria de covid-19, que mantiene en semáforo rojo a la Ciudad y el Estado de México, algunos restaurantes desobedecieron la orden, como éstos:

Con el mensaje: “Debido a la difícil situación a la que nos enfrentamos, como personas y como gremio, Sonora Grill Group ha tomado la decisión de ABRIR.

“Apreciados invitados, no podemos darnos por vencidos. A nuestros gobernantes les decimos: no podemos dejarnos morir”.

En el Paseo de la Reforma, el restaurante Sonora Grill abrió sus puertas. pic.twitter.com/1PFoTe0XD5 — Irving (@IrvingPineda) January 11, 2021

Puntualizó que abrirán igual que el comercio informal, pero con la diferencia que cumplirán al pie de la letra los protocolos de seguridad e higiene.

Debido a la difícil situación a la que nos enfrentamos, como personas y como gremio, Sonora Grill Group ha tomado la decisión de ABRIR.



Apreciados invitados, no podemos darnos por vencidos. A nuestros gobernantes les decimos: no podemos dejarnos morir.#AbrirOMorir pic.twitter.com/o4PVIz5cpr — Sonora Grill Group (@SonoraGGroup) January 11, 2021



Otro restaurante que desobedeció la orden es Fisher’s México.

Me imagino que @Claudiashein y demas Autoridades locales le estaban entregando un Cheque de Apoyo al Fisher’s verdad? O eran apoyos en especie? Ayúdenme a saber por favor!!! pic.twitter.com/pc351GIExQ — Jean Paul (@Chirrispeare) January 12, 2021

“Por nosotros, por nuestras familias, por todos… Abrimos mañana 11 de enero. #abriromorir”, publicó.

Por nosotros, por nuestras familias, por todos... Abrimos mañana 11 de enero. #abriromorir pic.twitter.com/FXinLGMy0M — Grupo Fisher's (@FishersMexico) January 11, 2021

Personal de la delegación Miguel Hidalgo se presentó en la sucursal de Fisher's en Polanco para "apercibirlo" para que se apegue al semáforo rojo.

Autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo entregan un apercibimiento al restaurante Fishers en Polanco por no respetar el semáforo rojo.



uD83DuDD34 Vía Alcaldia Miguel Hidalgo. pic.twitter.com/d5XBZjyk8N — Arturo Ordaz (@arturoordaz_) January 11, 2021

Potzollcalli anunció que abriría este lunes, pero al final decidió no hacerlo por las multas.

Otros restaurantes que sí abrieron fueron Toks, Maison Kayser, Garabatos y negocios independientes.

En redes sociales circuló un escrito sobre las medidas que tomarían quienes decidieron abrir sus establecimientos.

Ante el desafío, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) se deslindó de la iniciativa de empresarios restauranteros, y confirmó que 500 restaurantes abrieron.

“No sabemos cuál será la sanción, pero más de 500 restaurantes de la Ciudad de México abriremos a partir de hoy (lunes), porque no resistimos más, y la siguiente opción para sobrevivir es despedir meseros y cocineros”, sostuvo el director de comunicación Fisher’s México, Manolo Ablanedo, en entrevista radiofónica.

El presidente de la Canirac, Francisco Fernández, informó a El Heraldo de México que 13 mil 500 negocios han cerrado de manera definitiva y se espera que la cifra aumente a 22 mil 500.

Y no faltó quien lo criticara por señalar que la gente sigue saliendo y reuniéndose sin respetar las medidas sanitarias para evitar la propagación de covid-19.

Aquí en la cdmx los mismos que se quejaron de que sheinbaum cometió una negligencia criminal (y si lo hizo) en tardar tanto en regresar al semáforo rojo son los mismos que exigen su renuncia por hacer que cerrarán restaurantes, los mismos estúpidos! Y por los cuales se abrieron — Francisco Guevara (@ArtsFranky) January 11, 2021

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que ha habido problemas entre restauranteros y verificadores del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

“En uno de los restaurantes hubo ya un problema, en algún momento, en donde golpearon a verificadores del INVEA, también hubo una sanción y una denuncia penal en aquél momento y no vamos a llegar a la confrontación, eso ténganlo por seguro, tenemos muchos instrumentos legales para no llegar a la confrontación. Ellos quieren una fotografía así y no se las vamos a dar”, indicó.

Los restauranteros nada más quieren salir en la foto . Dice la dulce @Claudiashein pic.twitter.com/iMqfZKg9ay — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) January 11, 2021



La revisión continuó este lunes en la Ciudad de México para verificar que los restaurantes sólo ofrezcan servicio a domicilio.

Y lo mismo en el Estado de México.

El personal especializado en funciones de verificación continúa supervisando que los restaurantes cumplan con las medidas de protección a la salud y solo ofrezcan servicio para llevar o entrega a domicilio.#ProtégeteYProtegeALosDemás#UsaCubrebocas#AlertaPorCovidCdMx pic.twitter.com/0bePXZf4It — INVEACDMX (@inveacdmx) January 11, 2021