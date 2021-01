CDMX: 70% de personas con síntomas de covid-19 llega al hospital "muy tarde"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La titular de la Secretaría de Salud (Sedesa) del gobierno capitalino, Oliva López, informó que 70% de las personas con síntomas de covid-19 llegan a los hospitales “multitratadas” con diversos medicamentos, algunos contraproducentes, o bien acuden “muy tarde”, en estado grave, con más de 12 días desde el inicio de los síntomas, por lo que “corren más riesgo de morir”.

En videoconferencia, detalló que a los hospitales han llegado “varias” personas intoxicadas por el consumo de dióxido de cloro, lo cual les ocasiona daños renales y dificulta el tratamiento contra el virus.

También han detectado a pacientes tratados con Dexametasona, que se recomienda sólo para uso hospitalario, además de que provoca baja inmunidad en las personas y hace que el virus se replique. Además, los pacientes ya llevan tratamiento con Hidroxicloroquina, que muchas veces enmascara el cuadro de síntomas y complica el tratamiento.

López Arellano explicó que “el dióxido de cloro no tiene ningún efecto positivo frente al covid y daña todo el sistema renal, daña también hígado, entonces no es recomendable, al igual que la Hidroxicloroquina y un conjunto de antibióticos, y en particular la Dexametasona manejada de manera generalizada y sin control en el nivel ambulatorio”.

El uso de estos medicamentos “agrava los cuadros, hace que los pacientes lleguen ya con una sobrecarga en hígado, en riñón –que es donde procesamos los medicamentos, son esos los órganos que procesan los medicamentos–, y lo único que se hace es estar en peores condiciones para enfrentar la infección de coronavirus. Entonces, por eso no se recomienda”, añadió.



Ivermectina y Azitromicina

Oliva López informó que un grupo de expertos del Instituto Nacional de Nutrición, IMSS y las secretarías locales de Educación (Sectei) y de Salud, identificaron que hay “bastante evidencia” para que personas positivas a covid-19, aun sin síntomas, puedan usar los medicamentos Ivermectina y Azitromicina como tratamiento eficaz para detener la replicación del virus.

Explicó que la Ivermectina −recomendada principalmente para el tratamiento de neumonía leve y moderada− ha ayudado a que los pacientes ambulatorios --es decir, los que cursan la enfermedad en su casa-- y hospitalarios tengan menos carga viral, con muy pocos efectos negativos.



“Se identificaron 29 estudios que mostraban la utilidad de la Ivermectina en etapas tempranas, 12 estudios con evidencia positiva en profilaxis, 14 estudios con evidencia como tratamiento en casos moderados”, afirmó.



De igual manera, la funcionaria comentó que, del grupo de estudio, 11 personas que rechazaron medicarse requirieron hospitalización frente a sólo tres que sí recibieron medicamento. Asimismo, 508 personas que no admitieron el tratamiento con estos medicamentos presentaron complicaciones y requirieron atención especializada, contra 189 que sí lo recibieron.

Por ello dijo que, desde el 29 de diciembre pasado, en los 230 puntos de pruebas rápidas de la red de salud pública de la Sedesa se han entregado 50 mil 747 tratamientos gratuitos con estos medicamentos a personas que llevan la enfermedad en sus domicilios. Además, se ha dado seguimiento a 27 mil personas por medio de Locatel.

López Arellano enfatizó en la importancia de que estos medicamentos sean suministrados bajo receta médica y seguimiento de un doctor. Y llamó a la gente a no automedicarse.